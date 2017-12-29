《再戰明天》內地公布製造業ＰＭＩ，下周一全球主要金融市場休市

《經濟通通訊社２９日專訊》下周日（３１日）內地公布１２月製造業採購經理人指數

（ＰＭＩ），下周一（１日）全球主要金融市場因新年假期休市。



＊巴爾金擔任里奇蒙聯邦儲備銀行總裁＊



在外圍重要經濟活動上，下周一，巴爾金（Ｔｈｏｍａｓ Ｂａｒｋｉｎ）開始擔任里奇蒙

聯邦儲備銀行總裁。

下周二（２日），外圍市場暫無重要經濟事件。



＊內地公布１２月製造業採購經理人指數＊



在數據方面，本港時間下周日早上９：００ａｍ，中國公布１２月製造業採購經理人指數，

料由５１﹒８降至５１﹒６；非製造業採購經理人指數料由５４﹒８降至５４﹒７。



＊全球主要金融市場因新年假期休市＊



下周一，美加、英法德、瑞士、中港台、日韓、澳紐、俄羅斯和巴西金融市場因假期休市。

下周一８：００ａｍ，南韓公布１２月貿易收支，料由７８﹒４億美元降至７１億美元；進

口年率料由１２﹒３％降至１２％；出口年率料由９﹒６％升上１０％。



＊俄羅斯和日本等市場繼續休市＊



下周二，俄羅斯、瑞士、日本和新西蘭金融市場因假期休市。

下周二早上６：３０ａｍ，澳洲公布１２月ＡｉＧ製造業表現指數。８：００ａｍ，新加坡

四季國內生產總值，季率料由８﹒８％降至２﹒１％；年率料由５﹒２％降至２﹒７％。

９：４５ａｍ，中國公布１２月財新製造業採購經理人指數，料由５０﹒８降至５０﹒７。

（ｈｏ）

