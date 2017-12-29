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即市新聞

29/12/2017 19:24

《再戰明天》內地公布製造業ＰＭＩ，下周一全球主要金融市場休市

　　《經濟通通訊社２９日專訊》下周日（３１日）內地公布１２月製造業採購經理人指數
（ＰＭＩ），下周一（１日）全球主要金融市場因新年假期休市。

＊巴爾金擔任里奇蒙聯邦儲備銀行總裁＊

　　在外圍重要經濟活動上，下周一，巴爾金（Ｔｈｏｍａｓ　Ｂａｒｋｉｎ）開始擔任里奇蒙
聯邦儲備銀行總裁。
　　下周二（２日），外圍市場暫無重要經濟事件。

＊內地公布１２月製造業採購經理人指數＊

　　在數據方面，本港時間下周日早上９：００ａｍ，中國公布１２月製造業採購經理人指數，
料由５１﹒８降至５１﹒６；非製造業採購經理人指數料由５４﹒８降至５４﹒７。

＊全球主要金融市場因新年假期休市＊

　　下周一，美加、英法德、瑞士、中港台、日韓、澳紐、俄羅斯和巴西金融市場因假期休市。
　　下周一８：００ａｍ，南韓公布１２月貿易收支，料由７８﹒４億美元降至７１億美元；進
口年率料由１２﹒３％降至１２％；出口年率料由９﹒６％升上１０％。　

＊俄羅斯和日本等市場繼續休市＊

　　下周二，俄羅斯、瑞士、日本和新西蘭金融市場因假期休市。
　　下周二早上６：３０ａｍ，澳洲公布１２月ＡｉＧ製造業表現指數。８：００ａｍ，新加坡
四季國內生產總值，季率料由８﹒８％降至２﹒１％；年率料由５﹒２％降至２﹒７％。
　　９：４５ａｍ，中國公布１２月財新製造業採購經理人指數，料由５０﹒８降至５０﹒７。
（ｈｏ）

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