《小傳日記》魚缸今年大豐收，ＱＱ倍升好勁揪！

《小傳日記》今日（２９日）係香江魚缸２０１７年最後一個交易日，好友以５５點打敗淡

友，仲一度更到去２９９９７點，距離三萬關只差３點，不過埋單都收報２９９１９，好友以五

連升佳績，為今年劃下完美句號。國指方面，都成功收升２５點報１１７０９，齊齊開心渡過

２０１７年。當然，一連三日長假前，魚缸成交都唔會旺得去邊，全日錄得７７５億銀左右，其

實都算唔錯了！

對於今年魚缸全年表現，缸友都應該相當滿意，恆指足足升咗近７９１８點或３６巴仙，國

指都有２３１４點或近２５巴仙進帳，可算係大豐收了。全年魚缸最觸目嘅藍戰，當然非股王

ＱＱ（００７００）莫屬，全年增磅咗１﹒１５倍，以４０６銀收爐，勁！

小傳祝各位缸友２０１８年新年進步，繼續大豐收！



＊天能夥超威齊齊叉足電，魏橋望特息股民爭住買＊



天能動力（００８１９）公布，累計已經買咗５６６８萬股超威動力（００９５１），佔已

發行股本５﹒１２巴仙咁多。兩條魚毛今日拍住上齊齊起飛，天能動力最多曾經飛起過近１８巴

仙，最終回返些少衝前１６巴仙，報８﹒１２銀；超威動力泊到好碼頭，最多開心跳起咗近１８

巴仙，最後只係彈高近１４巴仙，報４﹒７７銀。

哈爾濱銀行（０６１３８）雖然無公布Ｄ咩重大消息，不過今早開市前就錄到１﹒８億銀大

手成交，刺激一開市就升最多近９巴仙，最終都依然升近７巴仙，報２﹒４３銀。

魏橋紡織（０２６９８）就被基金公司要求最少要４０億人仔特別息，同埋停止再借錢畀母

企喎。缸友一聽到可能會有特別息，當然即刻入貨啦，跳起１２巴仙，報４﹒４４銀。



＊網遊將整頓網龍腳軟軟，股王僅微跌陣勢仍不亂＊



阿爺近排有話兒，表示要對網遊嘅違法行為，同埋不良內容進行集中整治，仲話要營造一個

「清朗」嘅網絡空間呀，點知噚日大漲７個巴仙嘅網龍（００７７７），到咗今日都有Ｄ「高處

不膀寒」，全日回落近１巴仙，埋單２１﹒７銀，真係唔好彩喇！當然，靠手遊嚟搵食嘅股王Ｑ

Ｑ亦無例外，全日仍要跪低０﹒５巴仙，埋單４０６銀，慘！

另一邊廂，軟件佬金軟（０３８８８）就狀態大勇喇，勢行要攞番個尾彩，同時佢獲中信証

券唱好，投資評級就畀「掃貨」，「他屐」就畀３０﹒５２銀，結果佢完場時就升咗近９巴仙，

報２６銀，仲曾經喺２６﹒２銀插旗添，創近兩年半高位；至於街坊方正控股（００４１８）則

飛高近７巴仙，報０﹒４８銀；金蝶國際（００２６８）亦飛起近３巴仙，報４﹒４銀。



＊北汽金斯瑞鑊氣仍然重，濠賭佬齊心拖手往上衝＊



金斯瑞（０１５４８）自今個月７號起就飛得好快，好難跟得上佢嘅速度。不過呢隻股仔上

兩日都回返少少，累計下跌超過９巴仙，今日重新出發，收復返近４巴仙，報１９﹒９８銀，勁

。

北汽（０１９５８）呢兩日就最叻，全因為有瑞信唱好，將「他屐」由８﹒８銀升到去

１２﹒５銀，仲將評級由中性升到上跑贏大市！刺激股價今日再衝前２巴仙，報１０﹒１８銀，

盤中高見１０﹒６４銀，創埋上市新高，勁！

濠賭佬都好厲害，仲要夠晒齊心全部人一齊跳高。新濠（００２００）彈起逾１巴仙，報

２３銀；美高梅（０２２８２）衝前近３巴仙，報２３﹒６５銀；金沙（０１９２８）就淨係飛

起０﹒１巴仙，都４０﹒３５銀。



＊車佬急向前Ｐｏｗｅｒ勁十足，鐵鳥衝雲霄飛起好輕鬆＊



吉利（００１７５）先喺今個月初跌到落２３﹒７銀低位，之後就急起直追，先後突破１０

天（２５﹒６２銀）、２０天（２５﹒９２銀）同埋５０天線（２６﹒１５銀），勢頭睇落也相

當厲害！時至今日，都升咗近２巴仙，埋單２７﹒１銀，有Ｄ美中不足嘅係，佢始終都唔能夠重

上月內高位２８﹒４５銀；街坊廣汽（０２２３８）就衝高近３巴仙報１８﹒５２銀。

另外，一眾鐵鳥相當省鏡，東航（００６７０）就畀瑞銀升佢「他屐」，由４﹒２５銀升至

６﹒５銀，評級就由「中性」升至「掃貨」，最終全日升咗近６巴仙，報５﹒６７銀，睇番公仔

圖，呢隻鐵鳥喺今個月，仲曾經５﹒７９銀高位插旗，創逾兩年高位，呢鋪真係衝上雲霄囉！至

於街坊國航（００７５３）亦唔執輸，一樣有瑞銀祝福，全日踢高逾３巴仙，報９﹒４８銀；南

航（０１０５５）更叨光圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ添，全日飛高近３巴仙，報８﹒０７銀。假期愉

快，請請！



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