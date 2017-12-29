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即市新聞

29/12/2017 16:58

《小傳日記》魚缸今年大豐收，ＱＱ倍升好勁揪！

　　《小傳日記》今日（２９日）係香江魚缸２０１７年最後一個交易日，好友以５５點打敗淡
友，仲一度更到去２９９９７點，距離三萬關只差３點，不過埋單都收報２９９１９，好友以五
連升佳績，為今年劃下完美句號。國指方面，都成功收升２５點報１１７０９，齊齊開心渡過
２０１７年。當然，一連三日長假前，魚缸成交都唔會旺得去邊，全日錄得７７５億銀左右，其
實都算唔錯了！
　　對於今年魚缸全年表現，缸友都應該相當滿意，恆指足足升咗近７９１８點或３６巴仙，國
指都有２３１４點或近２５巴仙進帳，可算係大豐收了。全年魚缸最觸目嘅藍戰，當然非股王
ＱＱ（００７００）莫屬，全年增磅咗１﹒１５倍，以４０６銀收爐，勁！
　　小傳祝各位缸友２０１８年新年進步，繼續大豐收！

＊天能夥超威齊齊叉足電，魏橋望特息股民爭住買＊

　　天能動力（００８１９）公布，累計已經買咗５６６８萬股超威動力（００９５１），佔已
發行股本５﹒１２巴仙咁多。兩條魚毛今日拍住上齊齊起飛，天能動力最多曾經飛起過近１８巴
仙，最終回返些少衝前１６巴仙，報８﹒１２銀；超威動力泊到好碼頭，最多開心跳起咗近１８
巴仙，最後只係彈高近１４巴仙，報４﹒７７銀。
　　哈爾濱銀行（０６１３８）雖然無公布Ｄ咩重大消息，不過今早開市前就錄到１﹒８億銀大
手成交，刺激一開市就升最多近９巴仙，最終都依然升近７巴仙，報２﹒４３銀。
　　魏橋紡織（０２６９８）就被基金公司要求最少要４０億人仔特別息，同埋停止再借錢畀母
企喎。缸友一聽到可能會有特別息，當然即刻入貨啦，跳起１２巴仙，報４﹒４４銀。

＊網遊將整頓網龍腳軟軟，股王僅微跌陣勢仍不亂＊

　　阿爺近排有話兒，表示要對網遊嘅違法行為，同埋不良內容進行集中整治，仲話要營造一個
「清朗」嘅網絡空間呀，點知噚日大漲７個巴仙嘅網龍（００７７７），到咗今日都有Ｄ「高處
不膀寒」，全日回落近１巴仙，埋單２１﹒７銀，真係唔好彩喇！當然，靠手遊嚟搵食嘅股王Ｑ
Ｑ亦無例外，全日仍要跪低０﹒５巴仙，埋單４０６銀，慘！
　　另一邊廂，軟件佬金軟（０３８８８）就狀態大勇喇，勢行要攞番個尾彩，同時佢獲中信証
券唱好，投資評級就畀「掃貨」，「他屐」就畀３０﹒５２銀，結果佢完場時就升咗近９巴仙，
報２６銀，仲曾經喺２６﹒２銀插旗添，創近兩年半高位；至於街坊方正控股（００４１８）則
飛高近７巴仙，報０﹒４８銀；金蝶國際（００２６８）亦飛起近３巴仙，報４﹒４銀。

＊北汽金斯瑞鑊氣仍然重，濠賭佬齊心拖手往上衝＊

　　金斯瑞（０１５４８）自今個月７號起就飛得好快，好難跟得上佢嘅速度。不過呢隻股仔上
兩日都回返少少，累計下跌超過９巴仙，今日重新出發，收復返近４巴仙，報１９﹒９８銀，勁

　　北汽（０１９５８）呢兩日就最叻，全因為有瑞信唱好，將「他屐」由８﹒８銀升到去
１２﹒５銀，仲將評級由中性升到上跑贏大市！刺激股價今日再衝前２巴仙，報１０﹒１８銀，
盤中高見１０﹒６４銀，創埋上市新高，勁！
　　濠賭佬都好厲害，仲要夠晒齊心全部人一齊跳高。新濠（００２００）彈起逾１巴仙，報
２３銀；美高梅（０２２８２）衝前近３巴仙，報２３﹒６５銀；金沙（０１９２８）就淨係飛
起０﹒１巴仙，都４０﹒３５銀。

＊車佬急向前Ｐｏｗｅｒ勁十足，鐵鳥衝雲霄飛起好輕鬆＊

　　吉利（００１７５）先喺今個月初跌到落２３﹒７銀低位，之後就急起直追，先後突破１０
天（２５﹒６２銀）、２０天（２５﹒９２銀）同埋５０天線（２６﹒１５銀），勢頭睇落也相
當厲害！時至今日，都升咗近２巴仙，埋單２７﹒１銀，有Ｄ美中不足嘅係，佢始終都唔能夠重
上月內高位２８﹒４５銀；街坊廣汽（０２２３８）就衝高近３巴仙報１８﹒５２銀。
　　另外，一眾鐵鳥相當省鏡，東航（００６７０）就畀瑞銀升佢「他屐」，由４﹒２５銀升至
６﹒５銀，評級就由「中性」升至「掃貨」，最終全日升咗近６巴仙，報５﹒６７銀，睇番公仔
圖，呢隻鐵鳥喺今個月，仲曾經５﹒７９銀高位插旗，創逾兩年高位，呢鋪真係衝上雲霄囉！至
於街坊國航（００７５３）亦唔執輸，一樣有瑞銀祝福，全日踢高逾３巴仙，報９﹒４８銀；南
航（０１０５５）更叨光圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ添，全日飛高近３巴仙，報８﹒０７銀。假期愉
快，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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