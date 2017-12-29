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29/12/2017 15:30

【回顧展望－香港政情】林鄭當選第五屆特首；一地兩檢方案出爐

　　《經濟通通訊社記者黃佩珊２９日報道》２０１７年以特首選戰揭開序幕，歷時約３個月的
選戰，最終以前政務司司長林鄭月娥取得７７７票當選，並成為香港回歸以來第一位女特首。其
首份《施政報告》提出「理財新哲學」，倡增加投資性開支，善用公帑。然而，議會風雲未有因
換特首而告一段落，行政立法關係仍然未算和諧。

＊林鄭月娥成本港首位女特首，３００萬選民資料杳然＊

　　選舉結束之後，原以為曲終人散，怎料作為後備選舉場地的亞洲博覽館內遺失了兩部載有全
港選民資料的手提電腦，轟動全港，引起市民恐慌。結果，政府向所有選民發出道歉信，但
３００多萬選民的個人資料仍然下落未明。

＊６非建制議員被ＤＱ，立法會明年３月補選＊

　　去年立法會選舉後，青年新政的梁頌恆及游蕙禎因宣誓無效被褫奪議員資格，事件亦引起第
５次人大釋法。兩人上訴至終審法院，直至今年８月，終審法院拒絕批出上訴許可，兩人終極上
訴失敗。
　　除了梁游兩人，律政司亦就另外４名民主派立法會議員梁國雄、劉小麗、羅冠聰及姚松炎的
宣誓提出司法覆核，７月中高院原訟庭裁定４人宣誓無效，被取消議員資格。及後梁國雄和劉小
麗決定上訴，政府則刊憲將於明年３月１１日補選其餘４個議席。
　　由於泛民失去在立法會地區直選的優勢，分組點票下，新任行政長官林鄭月娥首份《施政報
告》的致謝議案獲通過。為９年以來立法會首次通過致謝議案。

＊「一地兩檢」方案終出爐，泛民批違基本法＊　

　　醞釀已久的高鐵「一地兩檢」方案於７月２５日公布，參考深圳灣模式，在高鐵西九龍站劃
分「香港口岸區」及「內地口岸區」。「內地口岸區」視為香港特區的區域範圍以外，人員須在
區內遵守內地法律。民主派批評做法令一國兩制名存實亡，違反《基本法》。但在建制派於立法
會佔據優勢的情況下，「一地兩檢」無約束力議案最終獲得通過，等於方案已取得立法會支持。
　　行政長官林鄭月娥繼而在１１月１８日與廣東省省長馬興瑞簽署《合作安排》，人大常委會
亦在１２月２７日全票通過有關《合作安排》的議案，完成「一地兩檢三步走」的首兩步，但又
引來人大決定是否凌駕《基本法》、有否違憲等的爭拗。

＊建制派推主席指引限拉布，再修改議事規則＊

　　除了９年以來首次通過《施政報告》致謝議案及「一地兩檢」無約束力議案外，建制派亦趁
民主派人數不足時，先有財務委員會主席陳健波推「主席指引」限制拉布，並稱指引是主席權力
，不需表決通過。
　　修改《議事規則》的爭拗成為年末議會另一「戰事」。修改後，「拉布」難度和大會主席權
力均大增，例如將立法會全體委員會的法定人數由全體議員一半減至２０人；將以呈請書方式成
立的調查委員會的人數門檻由２０人增至３５人。其中減低全體委員會的法定人數一項被質疑違
反《基本法》，立法會在１２月１５日通過有關修訂後，前立法會議員梁國雄隨即在１２月２１
日申請司法覆核，挑戰有關修訂不符合《基本法》。政府則於１２月２２日刊憲，有關修訂即時
生效。２０１７年的「議會風雲」可說是以此作結。
　　雖說修改《議事規則》後，建制派於議會的優勢更為明顯，但民主派明言將會「三倍奉還」
，明年「一地兩檢」和《國歌法》的本地立法工作，或仍是困難重重。（ｚｚ）

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