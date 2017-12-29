《經濟通通訊社２９日專訊》根據電郵公告，海航子公司海航創新金融集團已經完成從嘉能
可手中收購 ＨＧ Ｓｔｏｒａｇｅ Ｉｎｔｌ （ＨＧＳＩ）５１％股權之交易。在取得美國
外商投資委員會批准後，位於美國的三項原始交易資產將於明年轉給ＨＧＳＩ。
公告指，ＨＧＳＩ打算通過收購和內生增長來實現全球擴張。
29/12/2017 19:06
【海航動向】海航子公司完成收購嘉能可油儲業務
《經濟通通訊社２９日專訊》根據電郵公告，海航子公司海航創新金融集團已經完成從嘉能
可手中收購 ＨＧ Ｓｔｏｒａｇｅ Ｉｎｔｌ （ＨＧＳＩ）５１％股權之交易。在取得美國
外商投資委員會批准後，位於美國的三項原始交易資產將於明年轉給ＨＧＳＩ。
公告指，ＨＧＳＩ打算通過收購和內生增長來實現全球擴張。
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