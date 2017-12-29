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29/12/2017 16:12

【回顧展望－Ａ股】Ａ股振幅２５年最低，中證監全面加強監管

　　《經濟通通訊社記者梁嘉儀２９日報道》２０１６年底，中央經濟工作會議定調，要穩中求
進、去槓桿，大力發展實體經濟，註定了２０１７年Ａ股的慢牛格局。滬綜指今年波動率明顯降
低，連續逾２０個交易日單日振幅不逾１％，對上一次出現這情況要追溯到２５年前。滬綜指最
終用了１０個月時間，從年初的３１００點爬升上３４００點。全年計，滬綜指累升６﹒６％，
收報３３０７﹒１７點，全年高位是１１月１３日創下的３４４７﹒８４點，低位是５月１０日
的３０５２﹒７８點。
　　《新華社》年底發文回顧２０１７年中國股市，列舉八大關鍵詞：「天價罰單、減持新規、
「白馬股」、「二八現象」、趙薇、發審委、「鐵公雞」、ＭＳＣＩ等」，可謂概括了全年巿場
的重點。

＊「漂亮５０」一枝獨秀＊

　　今年Ａ股特色之一是是大盤整體波瀾不驚，個股卻呈兩極化。
　　所謂「二八行情」，就是僅有２０％的股票上漲，８０％的股票下跌。在上證５０、滬深
３００為代表的權重類藍籌股牛氣沖天、價值投資者賺得笑逐顏開之際，以創業板、中證
１０００為代表的中小市值股票卻斯人獨憔悴，兩市逾７０％的股票下跌，大部分股民都賠了錢
。究其因，就是獨大的海外資金偏愛「大市值、低估值和Ａ╱Ｈ股溢價合理」的股票，於是便造
就了「漂亮５０」一枝獨秀。
　　今年貴州茅台（滬：６００５１９）、海康威視（深：００２４１５）、美的集團
（深：０００３３３）、中國平安（滬：６０１３１８）都表現耀眼。７月創業板上市的華大基
因（深交所：３００６７６），更連飆１９個漲停。

＊中證監開出近３５億天價罰單＊

　　內地今年全面加強監管。對資本市場事中、事後監管亦成常態。３月份，中證監對鮮言等人
操縱市場案採取「沒一罰五」的頂格處罰，罰沒金額合計３４﹒７億元人民幣，乃中證監史上最
高額的單筆處罰決定。
　　中證監全年作出行政處罰決定２２４件，罰沒款金額７４﹒７９億元人民幣，同比增長
７４﹒７４％，市場禁入４４人，同比增長１８﹒９１％，行政處罰決定數量、罰沒款金額、市
場禁入人數再創歷史新高，而被指「空手套白狼」、圖以５０倍槓桿收購祥源文化（前稱萬家文
化）（滬：６００５７６）的趙薇夫婦也遭中證監禁入巿場５年。

＊中證監ＩＰＯ審核首現「零通過」＊

　　在新股巿場方面，中證監亦收緊審批，更發布十大舉措，進一步明確ＩＰＯ的環節流程及中
止審查原則。事實上，自從中證監新一屆發審委在１０月１７日履新後，審核重點從盈利能力轉
向企業內控，ＩＰＯ過會率因此由８０％降至不足６０％，最低更只有３６％。委員會上月２９
日審核３家企業ＩＰＯ申請，結果３家全被否決，為中證監發審委史上第一次「零通過」案例。
　　５月時，中證監修改了大股東減持規定，減輕市場對上市公司ＩＰＯ後，大股東解禁就大舉
減持套現的恐慌。中證監主席劉士余年內炮轟不分紅（派息）的上市公司是「鐵公雞」，聲言要
高度關注嚴肅處理有關問題。
　　轉眼又屆年底，２０１７年經濟工作會議剛結束，會議提到要「促進多層次資本市場健康發
展，更好為實體經濟服務，守住不發生系統性金融風險的底線。」這實際上也為２０１８年的中
國股市定下了主基調；就是要健康發展、為實體經濟服務，並要守住不發生系統性金融風險的底
線。在這種大背景下，相信「穩中有升」也就是２０１８年Ａ股市場的主旋律、主基調。

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