【本港經濟】一個月及一周銀行同業拆息回落

《經濟通通訊社２９日專訊》根據財資市場公會資料顯示，一個月本港銀行同業拆息回落至

１﹒１９１０７％，而昨日（２８日）為１﹒１９２５％，跌０﹒１４３點子。

而隔夜息大升至１﹒３４％，昨日為０﹒５２１９９％。而一周拆息跌至１﹒３１７１４％

，而昨日為１﹒４５３５７％，跌１３﹒６點子。（ｊｎ）

