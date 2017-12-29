《經濟通通訊社２９日專訊》根據財資市場公會資料顯示，一個月本港銀行同業拆息回落至
１﹒１９１０７％，而昨日（２８日）為１﹒１９２５％，跌０﹒１４３點子。
而隔夜息大升至１﹒３４％，昨日為０﹒５２１９９％。而一周拆息跌至１﹒３１７１４％
，而昨日為１﹒４５３５７％，跌１３﹒６點子。（ｊｎ）
29/12/2017 11:43
【本港經濟】一個月及一周銀行同業拆息回落
《經濟通通訊社２９日專訊》根據財資市場公會資料顯示，一個月本港銀行同業拆息回落至
１﹒１９１０７％，而昨日（２８日）為１﹒１９２５％，跌０﹒１４３點子。
而隔夜息大升至１﹒３４％，昨日為０﹒５２１９９％。而一周拆息跌至１﹒３１７１４％
，而昨日為１﹒４５３５７％，跌１３﹒６點子。（ｊｎ）
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