【回顧展望】２０１７年財經大事回顧（下）

《經濟通通訊社２９日專訊》２０１７年財經大事回顧（下）：



＊港交所推出同股不同權，明年首季將推進細則諮詢＊



「同股不同權」經過多年爭議後，港交所（００３８８）１２月１５日發表諮詢總結，決定

允許市值至少１００億元的新經濟公司，以同股不同權（ＷＶＲ）在主板上市，並建議限制同股

不同權股份投票權上限，每股１股特殊股份最多擁有１０股投票權。港交所還容許在英美上市的

新經濟企業來港作第二上市、以及尚未盈利╱未有收入的生物科技公司來港上市，這類公司預期

最低市值須達１５億元。

證監會在２０１５年「秒殺」港交所就ＷＶＲ進行的諮詢後， 港交所今年終成功闖關爭取

引入同股不同權公司。港交所行政總裁李小加形容，是次為自１９９３年引入Ｈ股上市後最大改

革，明年首季將推進細則諮詢，尤其是投資者保護措施，預計下半年接受上市申請。

證監會主席唐家成亦表示，高科技的趨勢不可抗逆，若要吸引新經濟公司，則需要接受

ＷＶＲ，並期望在明年自己任期屆滿前，能夠有大型的「同股不同權」新股成功在港上市。



＊鄭家純邱達昌入主有線，大劉分家甘比成華置「話事人」＊



擁有２４年歷史的有線電視，由於長期虧蝕，加上賣盤不成功，大股東九倉（００００４）

於３月初宣布決定不再注資有線寬頻（０１０９７），有線寬頻其後於４月公布供股集資逾７億

元，新世界發展（０００１７）主席鄭家純及遠東發展（０００３５）主席邱達昌任大股東的包

銷商永升（亞洲）於供股後佔５７﹒９４％股本，九倉持股則降至７﹒３％，變相鄭家純及邱達

昌入主有線。

於５月２９日有線寬頻通過永升注資方案，「熄機」危機得以化解，並獲通通訊局批准永升

入股，有線於９月１５日正式易主。

另外，華人置業（００１２７）劉鑾雄以健康為由於今年３月初「分家」，將華置股份分派

予其長子劉鳴煒及太太陳凱韻「甘比」，「甘比」將持有華置已發行股本逾５０％股權，正式成

為華置「話事人」。隨後３月底甘比即夥同其家族大手認購恆大（０３３３３）１０億美元債券

，劉氏家族持有總值１７億美元恆大債券，帳面勁賺１０億港元。

另外，華置在市場亦密密掃貨，於今年４月至１１月７日，斥資１２５億元買入逾８億股恆

大股份，連同華置持股量，甘比合共持有恆大７﹒１％已發行股本。受華置增持的消息帶動，恆

大年內股價節節攀升，華置股價亦受帶挈。



＊儲局縮表加息美股仍不絕破頂，耶倫將離任鮑威爾上場＊



美股今年破頂不斷，這場「牛市」從２００９年３月開始至今已逾８年半，總括今年納指表

現最佳，累升近三成。雖然聯儲局今年已加息三次，並於１０月啟動「縮表」，但利率仍處於極

低水平，加上美國經濟穩健增長，刺激資金繼續流入美股，道指逼近２５０００。

２０１６年１１月８日特朗普意外當選總統，雖然今年稅改等刺激經濟措施仍然未落實，但

市場仍看好特朗普會發揮生意人本色，放寬市場監管及進一步提振內需，所以即使美股急升勢頭

已過，但這隻「老牛」仍然打不死。

事實上，全球經濟今年正逐步從金融危機中顯著復甦，在企業業績理想的加持下，今年全球

股市亦開過滿堂紅，亞太區股市包括日本、南韓、台灣及澳洲均創多年高位，當中日經２２５指

數表現最搶鏡，刷新２６年來新高紀錄。

不過，今年美元走勢頗弱，一方面除聯儲局外其他主要國家亦開始準備進入加息周期，同時

美國長期息率低迷，令美元指數於９月時跌穿９２水平，創逾兩年半新低。不過，市場已消化利

淡消息，相信美元前景仍有待新任聯儲局主席鮑威爾上任後才更為清晰，現任主席耶倫將於

２０１８年２月初離任。



＊中共十九大定調「新矛盾」，金融嚴監管，利率全線升＊



中共十九大召開，報告首提「新時代、新矛盾」，預示消費將成中國未來增長新引擎。而「

ＧＤＰ翻番」未有提及，顯示大水漫灌的強刺激不再，貨幣政策料長期保持中性偏緊。

國家主席習近平４月首次明確「金融安全是國家安全的重要組成部分」，加之十九大報告「

健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架」，中國金融監管全面收緊。嚴查房地產、酒店等

海外併購及授信安排；禁止虛擬貨幣發行，全線關閉國內代幣交易平台；金融機構資管業務淨值

化管理，打破剛性兌付；停止新批互聯網小貸公司，規範現金貸……

嚴監管疊加去槓桿，Ｍ２增速連續刷新歷史新低，市場利率全面上升。十年期國債孳息率亦

從去年底的３﹒１％附近升至１１月的逾４％。人行９月３０日「預告」，２０１８年對普惠金

融實施定向降準最多１﹒５個百分點。



＊Ａ股波動近２５年最低，個股兩極走，新股過會率降＊



與２０１６年「熔斷」鬧劇下的大起大落相比，２０１７政治年穩字當頭，滬綜指波動率明

顯降低，２５年來重現連續逾２０個交易日單日振幅不逾１％，並最終用了１０個月時間，從年

初的３１００點企上３４００點。截至１２月２８日晚收盤價計，滬綜指全年累升約６﹒２％。

大盤整體波瀾不驚，個股卻走勢兩極，「漂亮５０」搶盡風頭。股王貴州茅台

（滬：６００５１９）近日發公告，預測今年全年多賺５８％，並平均上調明年酒價１８％，茅

台總經理李保芳更表明，２０１８年將力爭實現銷售收入８００億人民幣以上，預計利潤超過

４００億人民幣，刺激茅台股價升破７２０元人民幣，再創歷史新高，市值突破９０００億人民

幣。中國平安（滬：６０１３１８）Ａ股股價今年亦暴升逾倍，市值躋身Ａ股第６位。

除了大市值個股，小眾倍升股亦層出不窮。７月創業板上市的華大基因

（深：３００６７６），連飆１９個漲停，半年股價勁升逾１１﹒５倍。

中證監新一屆發審委履職，新股審查愈趨嚴厲，審核重點從盈利能力轉向企業內控，過會率

最低僅３６％。同時，中證監嚴查上市公司違規，其中２月對鮮言操縱匹凸匹股價案行判罰

３４﹒８億元人民幣，錄證監史上最大罰單記錄。涉「空手套白狼」的趙薇夫婦亦遭中證監市場

禁入５年。



＊經濟穩中向好，人幣貶值危局暫解，放寬外資准入＊



中國首兩季經濟增長錄６﹒９％的開門紅，大幅高於官方６﹒５％的增長目標。惟工業、投

資、消費三大數據接連於７月、８月全線遜於預期，釋放下半年經濟放緩的早期信號。７月錄逾

兩年新低的房地產銷量增速，１０月更轉為負值。

儘管如此，官方維持經濟穩中向好判斷，自８月２８日起，人民幣兌美元中間價連升１１天

，創自２００５年６月以來最長連升紀錄，累升１５８２點子，２０１５年「８．１１」引發的

人民幣貶值危局，終於在時隔兩年後暫告解除。

人行「防投機、穩預期、控外流」的政策取向亦悄然鬆動，除了９月初取消外匯風險準備金

和境外機構ＣＮＨ存款準備金，發改委１１月「企業境外投資管理辦法」明確，中方投資境外非

敏感類項目３億美元以下的不需告知。此外，財政部公布多項外資鬆綁舉措，包括放寬內銀、證

券、基金、保險、期貨等外資持股比例。



＊購租並舉待顯長效，內房欲跌還休，雄安大計出爐＊



最高層「房子是用來住的，不是用來炒的」定調之下，各地除了維持限購、限售、限價、限

貸的標靶治療，亦開始籌謀購租並舉的長效機制。

７月尾，住建部等９部門印發通知，選定深圳、杭州、成都等１２城開展首批住房租賃試點

；８月尾，再圈定北上廣等１３城開展集體土地建租賃房試點，或預示「地方政府賣地－開發商

起樓」的舊模式將發生巨變。

標本兼治之下，內地樓價欲跌還休，作為房價風向標的７０大中城市新建住宅銷售價格指數

，環比連漲３１個月，９月一度放緩的升勢在１０月再有抬頭。國務院４月１日宣布「千年大計

」－－設立河北雄安新區，料將集中疏解北京非首都功能，探索人口經濟密集地區優化開發新模

式，調整優化京津冀城市布局和空間結構，培育創新驅動發展新引擎。



＊２９國元首蒞臨一帶一路論壇，習特兩相會誕大單＊



中共建國後最大型的主場外交秀－－「一帶一路國際合作高峰論壇」５月揭幕，２９國國家

元首齊聚北京雁棲湖，共商互利共贏，確定加強經濟、金融、貿易、投資等領域宏觀政策協調。

目前，至少有７４個國家和國際組織與中方簽署「一帶一路」合作文件，「一帶一路」倡議並實

現對中東歐１６國的全覆蓋。

中美兩國元首分別於４月、１１月在佛州、北京會面，其中１１月的「習特會」期間，中美

兩國企業累計簽署約２５３５億美元的交易合約，被稱為「共創奇蹟」。

