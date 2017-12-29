【回顧展望】２０１７年財經大事回顧（上）

《經濟通通訊社２９日專訊》２０１７年將成為歷史，回顧全年財經大事，一幕一幕歷歷在

目，部分事件雖然只是歷史的瞬間，但有著深遠的影響；部分事件仍在發展，將延續至２０１８

年。以下為２０１７年財經大事回顧（上）：



＊港股升逾三成創十年高，騰訊市值曾破４萬億元＊



儘管Ａ股今年表現牛皮，但港股卻牛氣沖天，由年初２２０００水平，在美股持續破頂帶動

下，１１月初突破２９０００後，當月下旬再下一城衝破３００００點，最高見３０１９９創出

１０年新高，其後稍為整固回落至２８８００水平。然而，港股今年以來累升逾三成，跑贏歐美

亞洲主要市場。

縱使港股由逾３００００點高位回落，但今年仍累升逾三成，其中，重磅股騰訊建功不少，

在新手遊《光榮使命》推出下，股價曾最高升至４３９﹒６元上市新高，市值亦一度突破４萬億

元，超越臉書（Ｆａｃｅｂｏｏｋ），成為全世界市值第五大公司。

雖騰訊破頂後見顯著回順，但今年以來呈拾級而上之勢，由年初不到２００元的水平，升至

目前累計超過一倍，跑贏絕大多數恆指成分股。

值得一提，今年７月初《人民網》連發三篇評論文章，指出騰訊王牌遊戲《王者榮耀》面向

社會卻不斷在釋放負能量，「社交遊戲」監管刻不容緩，騰訊當時股價曾跌穿５０天線低見

２６０元水平。及後，騰訊主席馬化騰一行到訪人民網，官媒集體炮轟才告一段落。未幾，市場

消化有關消息，騰訊股價再展升浪。



＊騰訊分拆閱文掀起新經濟股熱，４２萬人認購＊



港股１１月份向上突破，多隻新經濟概念股掛牌，其中，由騰訊（００７００）分拆上市的

閱文集團（００７７２）帶頭掀起新股熱，在股王效應加持下，公開發售超購達６２５倍，近

４２萬人申請，一手中籤率僅７﹒７％，認購１００手才穩中一手，招股價為５５元。閱文掛牌

日不足半小時即抽高至１１０元，高招股價一倍。隨著不少資金高位獲利離場，股價未能再現突

破，目前仍在８５元水平徘徊。

同樣以騰訊持股作招徠的易鑫（０２８５８），其命運則大不相同，儘管超額認購５６０倍

，一手中籤率只得一成，認購３０手才穩中一手，掛牌日最多急升逾３２％，高見１０﹒１８元

後顯著回落。上市第三日即告失守招股價７﹒７元，至今未能再重上招股價。

獲「超人」李嘉誠入股的雷蛇（０１３３７），招股反應尚算熱烈，超購２９０倍，惟表現

亦強差人意，１１月中上市首日最多急升４１﹒５％，高見５﹒４９元後便升勢止步，其後更一

度低見３﹒６８元，目前仍未重上招股價３﹒８８元。



＊匯控易帥杜嘉祺范寧接棒，友邦由黃經輝掌舵＊



匯控（００００５）最高掌舵人換人，友邦（０１２９９）前首席執行官杜嘉祺接替范智廉

出任匯控主席，成為匯控歷來首位外聘主席。而年僅４９歲的匯控零售銀行及財富管理行政總裁

范寧，將於明年２月２１日接替歐智華，是匯控歷來最年輕行政總裁。

杜嘉祺於２０１０年７月由英國保誠（０２３７８）「跳槽」到友邦，並帶領友邦於同年

１０月上市，他在任７年期間，每年新業務價值有約雙位數增長，成績表現亮麗。市場對於新的

「杜范配」感到滿意，因為杜嘉祺於策略執行上較為強勢，亦有往績可參考，而范寧則熟悉匯控

的運作，期盼新管理層可帶領匯控業務發展。

至於失去靈魂人物杜嘉祺的友邦，則由華人接掌，新任首席執行官兼總裁黃經輝於６月份履

新。６２歲的黃經輝是馬來西亞華人，過往曾與杜嘉祺在英國保誠共事過，２０１０年加入友邦

至今。他主要管理中國、泰國、印尼、新加坡及台灣等業務。



＊Ｗｅｂｂ點迷網股引發風暴，康宏高管被拘捕＊



被稱為「股壇長毛」的資深投資者Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ，今年５月中於其網站發表「迷之

網絡」文章，率先點名５０隻不宜持有的港股。事件隨後愈鬧愈大，牽一髮動全身，除了觸動監

管機構的神經，對黑名單上的多家公司勒令停牌外，廉署亦採取行動拘捕康宏環球

（０１０１９）多名高層，引發一場「康宏風暴」。

這批「謎網５０」的股份中，個別公司已被證監警告股權過度集中，質疑純為泡沫。另外部

分公司管理層為自身利益，刻意持有泡沫股，還有公司持有大量投資，但投資權益披露不足。被

證監勒令停牌股份有５隻，分別為隆成金融（０１２２５）、新銳醫療（０６１０８）、第一信

用（０８２１５）、康健國際（０３８８６）及華仁醫療（００６４８），當中數間與「殼股界

紅人」曹貴子有關，事後傳出曹貴子避走澳洲。

康宏環球為５０隻不宜沾手的股份之一，與康宏執行董事、康健副主席曹貴子關係密切。廉

署於１２月７日採取行動，拘捕康宏環球副主席馮雪心、執行董事陳麗兒和前總裁麥光耀，公司

隨即停牌，翌日康宏主席王利民從台灣返港後亦被捕。事件發展峰迴路轉，隨後更演變成康宏內

部的鬥爭，康宏於１２月１９日入稟高院控告曹貴子、王利民在內的２８人或公司，指控他們涉

嫌不當轉移公司資金，令公司損失。



＊瑞聲首家藍籌被狙擊，國泰染藍３１年後被剔出＊



瑞聲（０２０１８）於去年９月正式成為恆指成分股，惟「染藍」不足一年，於今年５月即

被沽空機構葛咸城研究（Ｇｏｔｈａｍ Ｃｉｔｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）狙擊，成為首隻被質疑

造假的藍籌股。該機構指控瑞聲自２０１４年起，利用關連人士及可疑帳戶以誇大盈利。另外，

瑞聲亦被指毛利率大幅高於其他同業，甚至高於蘋果，表現極不尋常。

於報告公開當日，即５月１１日，瑞聲當日股價即急插近１１％失守「紅底」，其後葛咸城

研究更披露更詳盡報告，於５月１８日最多急挫１１﹒４％，低見７９﹒６８元，最終在當日收

市前停牌。瑞聲期間股價累挫四分一，市值蒸發３５０億元。

瑞聲於停牌逾半個月後復牌，多番澄清，另一沽空機構匿名分析（Ａｎｏｎｙｍｏｕｓ

Ａｎａｌｙｔｉｃｓ）反過來唱好，加上獲不少大行護航，葛咸城研究再無任何狙擊，瑞聲股價

最終收復失地，且作為蘋果公司供應商炒起新手機概念，於１１月１３日更高見１８５元，創歷

史新高。

另外，近年管理不善加上錄得巨額虧損的國泰航空（００２９３），在「染藍」３１年後，

在今年１０月被恆指公司剔出恆指成分股。國泰近年業績積弱，今年上半年更錄得高達

２０﹒５億元虧損，繼撤換行政總裁朱國樑後，年內展開大規模裁員計劃。

國泰表現令市場失望，投資者亦沽貨離場，建滔化工（００１４８）系內公司於１１月６日

向卡塔爾航空悉售近一成國泰股權後，國泰股價應聲下跌。

同樣被剔出恆指成分股的還有昆侖能源（００１３５）。舜宇光學（０２３８２）及碧桂園

（０２００７）則晉身藍籌新貴。



＊李嘉誠賣資產不手軟，中環中心４０２億出售破紀錄＊



長和（００００１）主席李嘉誠年內頻頻賣產，繼今年７月長和旗下和記電訊

（００２１５）以約１４５億元悉售和記環球電訊股權後，１１月長實集團（０１１１３）再以

４０２億元悉售中環中心７５％股權予一家中港財團合資公司，中資方為中國國儲能源，交易創

本港歷來最大宗物業成交。另外，由長實及電能實業（００００６）持有的山頂兩幅貴重地皮，

以２０億元出售予全國政協陳經緯。

李嘉誠的退休和交捧問題亦備受關注，今年６月《華爾街日報》爆料指，李嘉誠計劃明年

９０歲生日前退休，但會繼續擔任長和高級顧問，並由其長子、長和副主席李澤鉅接棒。

無獨有偶，兩年前才「出世」的長實地產（０１１１３），於今年７月宣布改名，飛甩

「地產」兩字，變身成長江實業集團，易名後除了原有地產業務、將會發展固定收入業務如基建

投資、地產投資物業及飛機租賃，市場揣測此番變動印證李嘉誠退休、交棒長子李澤鉅的傳聞。



＊金管局三招收緊樓市，啟德及長沙灣誕生商住地王＊



自去年１１月樓市「加辣」以來，本港樓價迭創新高，而中資財團繼續在港爭奪住宅用地之

餘，更出手競逐商業地皮。為防範樓市泡沫風險，政府先於今年４月收緊住宅物業印花稅機制凡

以一份文書購買多於一個住宅物業，須按每個物業繳付１５％新住宅印花稅以杜絕「一約多伙」

交易。其後金管局於５月１３日出招收緊銀行對發展商的融資，１９日再連出三招收緊按揭。

金管局於５月１３日公布，就銀行對發展商提供的建築融資設下監管紅線，自今年６月１日

起，銀行向地產發展商提供最高的融資上限，將分別調低至地價成本的４０％及建築成本的

８０％，而整體貸款上限則下調至物業完成後預期價值的５０％。

另外，金管局推出三項措施收緊樓宇按揭，包括採用內評法計算資本充足的銀行，新造按揭

貸款的風險權重下限由１５％提升至２５％；第二招為對涉及一個或以上按揭貸款的新按揭成數

上限降１０個百分點；第三招為將收入來自香港以外地區的借款人的「供款與入息比例」上限下

調一成。

面對中資搶地，本港地產財團今年亦積極增加土儲。南豐於５月底以逾２４６億元獨資投得

啟德商業地，打破同月中環美利道商業地２３２﹒８億元成交記錄，創政府賣地史上新高。至於

住宅地方面，信置（０００８３）、會德豐地產及嘉華國際（００１７３）等組成的財團１１月

則以１７２﹒８８億元奪得長沙灣興華街西住宅地，打破２月鴨脷洲利南道住宅地錄得的逾

１６８﹒５５億元紀錄，成為香港賣地史上最貴住宅地王。

中資財團投入龐大資金銳意搶地，但市場憂慮她們的財務及融資狀況，當中最為積極的海航

集團於今年３月以７４﹒４億元奪得第四幅啟德地，累計斥資約２７２億元鯨吞四幅啟德地，不

過備受監管機構排查困擾的海航，多次傳出再融資遇阻，其資金鏈問題成為一大隱憂。

