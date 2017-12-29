《日入而息》合和近９９億悉售合和基建，港股全年升３６％冠全球

《今天重點》﹡合和實業（０００５４）以９８﹒７億元售合和公路基建（００７３７）

６７％權益，有意派特別息；合和實業：出售合和公路為配合大灣區發展，

未有新項目提升盈利；合和胡應湘：出售合和公路感不捨，但對能幫助政府

發展感鼓舞

﹡港股漲７９１８點歷年最多，升幅３６％冠全球

﹡Ａ股振幅２５年最低，中證監全面加強監管

﹡康宏環球（０１０１９）主要股東郭曉群投票權被視無效，代表律師指感到

失望；臨時主席陳志宏稱要剔除有疑問股份，保護客戶、股東；郭曉群稱康

宏無法律依據剝奪股東權利，必依法追討

﹡差估署表示１１月私人住宅樓價指數再升１％，創新高；樓價連升廿月創最

長升浪，連續１３個月破頂史上次癲

﹡中原ＣＣＬ樓價指數按周升０﹒２％，連續三周創新高



《即日市況》﹡港股漲５５點收２９９１９，未能觸及三萬點，成交７７５億元



《深滬股市》﹡滬綜指全年升６﹒６％跑輸深成指，創業板指跌１１％





《美元匯價》﹡歲晚收爐交投淡靜，歐元不宜高估單邊行情；歐元最新報１﹒１９７９╱

８１，日圓最新報１１２﹒５１╱５２



《公司業績》﹡富一國際（０１４７０）中期虧損增至８２８萬元，不派息

﹡黃河實業（００３１８）中期虧損減至１３６萬元，不派息



《公司資訊》﹡康宏環球（０１０１９）主要股東郭曉群投票權被視無效，代表律師指感到

失望；臨時主席陳志宏稱要剔除有疑問股份，保護客戶、股東；郭曉群稱康

宏無法律依據剝奪股東權利，必依法追討

﹡１１新股今招股，希瑪（０３３０９）入場費５８５８元

﹡中國能源建設（０３９９６）遼寧光伏發電項目一期工程已並網發電

﹡中國軟實力（００１３９）合作發展新能源車科技業務訂備忘錄

﹡太平洋實業（００７６７）擬出資控股馬來西亞投資銀行

﹡北燃藍天（０６８２８）擬購碼頭設施及天然氣業務，涉１２億元

﹡先機企業（００１７６）訂備忘，擬收購電子設備公司六成權益

﹡星美文化旅遊（０２３６６）配股完成日期延長至明年３月底

﹡珀麗酒店（０１１８９）斥逾３億元購入廣東河源渡假村物業

﹡朗詩（００１０６）夥信達投資開發武漢住宅項目

﹡國銀租賃（０１６０６）斥２﹒３１億美元收購五艘乾散貨船

﹡華潤醫藥（０３３２０）旗下兩公司認購華潤租賃股權，涉８﹒９億元

﹡華融投資（０２２７７）認購先機（００１７６）３億元債券，年息８厘

﹡雲智匯科技（０１０３７）售電子產品製造商，涉１４００萬元

﹡新焦點（００３６０）向內蒙汽車銷售商提供近３億元貸款，年息１２％

﹡新華通訊頻媒（００３０９）原告人中止訴訟

﹡新體育（００２９９）投得長春市商業土地，代價３﹒６億元人民幣

﹡瑞斯康（０１６７９）購工業自動化系統公司，涉資５億元

﹡達進東方照明（００５１５）擬購食品生產公司控股權

﹡瀛晟（００２０９）出售蘇州一幅工業地，涉資１﹒４２億元

﹡光大永年（０３６９９）今起招股，入場費約３０１０元

﹡易生活（００２２３）與中國郵政訂立三年期戰略合作協議

﹡新昌集團（００４０４）法證調查仍在進行，續停牌

﹡宏基資本（０２２８８）首席財務官葉振國獲委任為首席營運官

﹡合和實業（０００５４）以９８﹒７億元售合和公路基建６７％權益，有意

派特別息

﹡甘肅銀行（０２１３９）招股，入場費２７９８元

﹡元亨燃氣（００３３２）進一步延期收購貴州天然氣運輸及儲存業務

﹡中海重工（００６５１）附屬承接１﹒８萬噸內河４Ｅ散貨船開工建造

﹡華瀚健康（００５８７）調查工作預期延至明年首季完成，續停牌

﹡香港興業（００４８０）以３﹒２７億元人民幣投得嘉興住宅地

﹡騰邦控股（０６８８０）終止配售１億元債券協議，下月１２日生效

﹡錦州銀行（００４１６）張偉獲重選董事長，劉泓擔任行長

﹡威靈控股（００３８２）就美的集團提私有化訂立不可撤回承諾



《國企紅籌》﹡上海電氣（０２７２７）向母企回售三幅土地，涉１﹒７９億元人民幣

﹡中冶（０１６１８）出資８８億元人民幣組合夥企業

﹡中鋁（０２６００）向母企購輕金屬業務，代價３億元人民幣

﹡金茂（００８１７）６０億元人民幣售上海星港國際中心股權

﹡金隅（０２００９）終止資產重組，與冀東水泥組合資

﹡華能國際（００９０２）增資海南核電最多６９６５萬元人民幣

﹡濰柴動力（０２３３８）旗下「陝重汽」明年目標生產２０萬輛整車

﹡中州證券（０１３７５）擬購中證開元基金管理，涉３７０６萬元人民幣

﹡中國飛機租賃（０１８４８）斥４２３億元購５０架空客飛機

﹡五礦資源（０１２０８）披露兩項融資安排變動之最新狀況

﹡濱海投資（０２８８６）達成天然氣委託運輸及計量交接四方協議

﹡華潤電力（００８３６）出售煤產能，料錄７６５０萬元人民幣收益

﹡中車（０１７６６）１０－１２月簽訂合同額６８０億元

﹡中廣核電（０１８１６）台山１號機組及２號機組料營運期延至明年及

２０１９年

﹡中銀香港（０２３８８）收購母企菲律賓及越南業務之交割料明年１月１９

日進行

﹡上海醫藥（０２６０７）獲批增發不多於１﹒５３億股境外上市外資股

﹡亞洲衛星（０１１３５）主席及副主席調任

﹡中國食品（００５０６）欒秀菊接任董事總經理職務

﹡中建材（０３３２３）收到聯交所就Ｈ股有條件上市批准



《神州民企》﹡天山發展（０２１１８）組合營重建河北一村莊物業項目

﹡東岳（００１８９）向合資公司提供無抵押貸款；東岳售製氫資產予附屬，

涉６０１５萬元人民幣

﹡金軟（０３８８８）附屬金山雲發２﹒５９億股優先股

﹡建業地產（００８３２）擔保附屬貸款２﹒５億元人民幣

﹡大生農業（０１１０３）斥５３１０萬購信息發展新Ａ股；大生農業金融夥

廈門長諾及上海首農設合營，拓資產管理等業務

﹡榮陽實業（０２０７８）出售門窗產品製造業務，代價２０００萬元人民幣

﹡天合化工（０１６１９）李駒不再擔任首席財務官，由姜頗接替



《中國要聞》﹡習近平出席政協新年茶話會：堅持穩中求進工作總基調

﹡全國九成房屋登記資料已移交不動產登記機構

﹡８部門發文整治網遊，嚴查價值導向偏差及色情內容

﹡工信部及標準委發出車聯網產業標準體系建設指南

﹡財政部長表示明年繼續實施積極財政政策，續減稅降費

﹡報道指萬達網科擬大裁員９５％

﹡湖北自貿區武漢片區據報擬申建自由貿易港

﹡發改委發布政府定價收費清單，中央項目大減６２％

﹡華為料今年收入增１５％，智慧手機全球佔有率１０％

﹡上海國企改革發展股權投資基金成立，首期募資２００億元

﹡商務部對進口正丁醇進行反傾銷立案調查

﹡北京中院扣劃賈躍亭名下逾１３０萬元存款及兩房產

﹡人行連續第六日停逆回購操作，全周淨回籠２９００億元；人行建春節期間

「臨時準備金動用安排」，期限３０天；人行表示切實管住貨幣供給總閘門

，加強和完善風險管理

﹡機構料「臨時準備金動用安排」最多釋１﹒８萬億元

﹡外匯局表示１２月ＱＦＩＩ獲批額度增３﹒６５億美元

﹡中證監修訂年度和半年度報告內容和格式準則；開展Ｈ股全流通試點，試點

企業不逾３家；就進一步規範證券公司投資銀行業務徵意見；企業參與Ｈ股

「全流通」試點需符合四條件；企業參與Ｈ股「全流通」試點需符合四條件

；中證監與香港證監會就期貨市場監管及執法合作簽諒解備忘錄；中證監與

香港證監會簽期貨監管及執法合作備忘錄

﹡中銀監表示明年正式實施金融資產管理公司資本管理辦法

﹡南京再有土地流拍，是兩周內第三宗流拍

﹡統計局表示儲備原油截至年中達３７７３萬噸



《寶島快訊》﹡台股全年累升１５％，萬點封關創歷史紀錄

﹡蔡英文稱兩岸關係不會暴走或僵住，維持現狀是立場



《其他消息》﹡梁愛詩稱人大認為方案合憲合法，非人大「說是便是」

﹡湯家驊稱人大決定有理，陳淑莊稱公會聲明近年最強硬

﹡反新界東北發展案再有二人獲批保釋候審

﹡朱經緯襲擊途人案押後至明年１月３日判刑

﹡政府委任梁卓然為律政司刑事檢控專員

﹡差估署表示１１月私人住宅樓價指數再升１％，創新高

﹡樓價連升廿月創最長升浪，連續１３個月破頂史上次癲

﹡周松崗稱現時已接獲逾１０間新經濟公司查詢上市事宜

﹡ＣＥＰＡ投資協議下月起實施

﹡深股通額度全日用７﹒７億元；滬股通額度全日用８﹒７億元

﹡香港瑞典雙邊工作假期計劃明年起接受申請

﹡金管局表示Ｄ－ＳＩＢ認可機構新增工銀亞洲，明年１月生效；１１月底外

匯基金總資產減少２５８億元；上月新取用按揭貸款按月增２２％至２６４

億

﹡本港１１月人幣存款增３﹒５％，港元存款減６﹒４％；本財年首八個月盈

餘５７２億，１１月盈餘２２５億

﹡中原ＣＣＬ樓價指數按周升０﹒２％，連續三周創新高

﹡荃灣馬角街工業地共收到１０份標書

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