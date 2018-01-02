《日出而作》內地官方製造業ＰＭＩ微跌，郵儲行遭中銀監處罸

《外圍重點》歐美主要股市指數２０１７年１２月２９日收市：



紐約道瓊斯 ２４７１９．２２ 跌 １１８．２９點╱０．４８％

標普５００ ２６７３．６１ 跌 １３．９３點╱０．５２％

納斯達克 ６９０３．３９ 跌 ４６．７７點╱０．６７％

倫敦富時１００ ７６８７．７７ 升 ６４．８９點╱０．８５％

法蘭克福ＤＡＸ １２９１７．６４ 跌 ６２．３０點╱０．４８％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３１２．５６ 跌 ２６．８６點╱０．５０％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．７６，歐元兌美元１．２０１０



《最新資訊》﹡馬時亨冀一地兩檢立法速通過

﹡人行：支付機構客戶備付金集中交存比例漸升至５０％

﹡旅業復甦，首１１月訪港客增３％

﹡２０１７年樓宇買賣暫７１７８億，歷史次高

﹡宏安地產（０１２４３）逾９億收購西半山舊樓

﹡施永青：樓市升勢未完，資金流入樓價有望續升

﹡新世界８２５９萬元，增購慈雲山舊樓

﹡新加坡第四季經濟按年增長３﹒１％，勝市場預期

﹡紐約油收報６０美元以上，創兩年半新高，金價續升

﹡伊朗反政府示威１０人喪生

﹡美股上日跌，全年創２０１３年最佳表現，美債價升

﹡美元全年錄得２００３年以來最大跌幅，歐元升１４％

﹡澳洲四間主要銀行凍結比特幣戶口

﹡文翠珊傳傳重組內閣，約翰遜調任負責脫歐

﹡北韓願與南韓會談，惟警告「核按鈕在辦公桌」

﹡據報俄羅斯油輪在海上暗中向北韓供應石油或油品

﹡ＴＥＡＭＷＡＹ（０１２３９）今早停牌待發併購消息公告

﹡中國飛機租賃（０１８４８）購沙特海灣航空兩架二手空巴飛機再回租

﹡中國環保科技（００６４６）終止發行１９００萬美元換股債，改發７００

萬美元

﹡佳源（０２７６８）斥３﹒８３億悉數增持深圳寶安商住項目股權

﹡金山能源（００６６３）斥６８６０萬購日本太陽能公司擴大股本７５％

﹡星謙（００６４０）年度盈轉虧２０２７﹒９萬元，末期息２﹒１仙

﹡盛源（００８５１）發九千萬元換股債予股東，抵銷附屬債務

﹡富一國際（０１４７０）擬自主發展高端生物肥料銷售業務

﹡華泰六八八六（０６８８６）更改江蘇銀行投資入帳方式料年度淨利增２１

億人幣

﹡郵儲行（０１６５８）遭中銀監沒收２﹒６億人幣，因信託計劃違約

﹡當代置業（０１１０７）全年合約銷售２２１﹒９億人幣增３４％

﹡萬國國際礦業（０３９３９）退出石灰石產品合資公司

﹡澳門賭收全年增１９％，４年首回升



《國企紅籌》﹡皖通高速（００９９５）旗下狸宣高速公路獲批准設站收費

﹡廣汽（０２２３８）夥廣州公交拓新能源車業務



《神州民企》﹡千百度：悉售內地伊頓幼兒園權益，收益７８７９萬元

﹡金活（０１１１０）項目公司已獲轉讓深圳工業地使用權



《中國要聞》﹡國家旅遊局：元旦假期旅遊收入增１１％至７５５億元

﹡中國１２月官方製造業ＰＭＩ回落至５１﹒６，符預期

﹡外匯局：個人名下銀行卡境外提現金一年不得超１０萬

﹡周小川：保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長

﹡習近平新年賀詞：民生工作有不如意地方，要增責任感

