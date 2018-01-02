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即市新聞

02/01/2018 16:46

《盤後部署》港股短線或高位調整，惟港交所刺激下有望再展升勢

　　《經濟通通訊社２日專訊》美股２０１７年最後一個交易日全線低收，道指上周五（１２月
２９日）挫１１８點，報２４７１９點。標指及納指分別跌１３點及４６點，報２６７３點及
６９０３點。
　　不過，港股ＡＤＲ及夜期於上周五則率先走高，前者升３９點，收報２９９５８點；後者收
報２９９９８點，升５０點，高水７９點。由於兩者表現造好，加上人行於上周五宣布實施短期
定向降準，港股於２０１８年首個交易日迎來「開門紅」，高開１０９點兼衝破三萬關，隨著內
銀股因臨時降準，而獲大量買盤湧入下，亦順勢帶動其他重磅股造好，整體成交因假期結束後顯
著回升，港股愈升愈有，最終以全日最高位收市，報３０５１５點，升５９６點，創逾十年新高
。主板成交１２６８﹒４５億元，較上周五急增６３﹒７％。
　　國指急漲３５９點或３﹒０７％，報１２０６８點。滬指升４１點或１﹒２４％，報
３３４８點。

＊美國本周有多項重要數據出台，美股走勢或較為波動＊

　　美國本周有數項重要經濟出台，今日將會公布１２月生產者物價數據（ＰＰＩ），預期值為
５５，與１１月份相同。明日（３日）則會公布１２月ＩＳＭ製造業指數，預期為５８﹒２，亦
與前值相同。另外，本周四（４日）聯儲局將公布１２月份議息會議記錄，預計市場會對今年的
加息動向會獲得啟示。本周五（５日）則會出台１２月份非農新增職位數據，受嚴寒天氣影響，
市場預計上月非農增幅會有所放緩，預期約新增１８﹒８萬份，低於前值的２２﹒８萬份。而預
期失業率為４﹒１％，與前值相若。
　　由於本周出台之數據相當重要，加上同時發布上月議息會議紀錄，料本周美股走勢會較為波
動，或會因此影響港股走勢。

＊人行釋放流動性有利成交，開放Ｈ股成後市催化劑＊

　　踏入２０１８年，Ａ股首日表現同樣迎來「開門紅」，急升逾１％兼衝破三千三，成交高達
２２７９億元人民幣，較上一個交易日急增超過三成。隨著人行宣布臨時降準，有分析預計進一
步釋放逾萬億元人民幣的流動性。除預期可刺激股市成交外，亦令全線內銀受惠，利好淨息差收
入，帶動盈利回復增長。此外，Ａ股去年表現遜色，有望可借此次降準重拾升勢，加上臨時降準
短期有利內銀，而內銀股在中港兩地股市均佔有相當比例，從而繼續帶動兩地股市表現向好。
　　隨著聖誕及元旦假期結束，料投資者入市意慾會逐漸上升，而基金大戶亦開始重新部署，北
水逐步流入港股，預期港交所（００３８８）可率先受惠大市成交增加。
　　另外，中證監上周亦宣布開展Ｈ股全流通試點。雖首次試點企業不超過３家，但預期相關進
展消息可成為港交所向上的催化劑，而港股本月仍有望延續升勢。不過，考慮港股今日走勢略為
喘急，並成功衝破多個關口，預期短線會先在高位整固後再展突破，於３０８００點見短線阻力
，暫以三萬點作支持。（ｔｔ）

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