花旗：今年環球經濟增長加快，美元仍弱，年底恒指見２９５００點

《經濟通通訊社２日專訊》花旗銀行投資策略部主管黃柏寧於記者會表示，預料２０１８年

環球經濟增長由去年３﹒２％加快至３﹒４％，是自２０１０年最大增幅，而今年通脹率按年相

若於２﹒４％。

港股方面，黃柏寧預料，中國資金流入港股日益增加，南向資金或為港股帶來支持，預料

２０１８年恆指每股盈利按年升１４％，為２０１０年以來最大增速，而２０１８年年底恆指預

測水平為２９５００點。花旗較看好香港銀行股及澳門博彩股，當中澳門博彩股較看好受惠於市

佔率較高及傾重於高端中場的營運商。



＊花旗看好香港銀行股及澳門博彩股＊



至於中國股市，黃柏寧預計中資股於２０１９年每股盈利預料增長１６％，而早前市場對人

民幣貶值、資本外流、經濟硬著陸等情況過於憂慮，而以上問題已經明顯過善，因此中資股估值

可望提高，預測市盈率由現時大約１３倍有機會提升至１４﹒２倍，並上調２０１８年底

ＭＳＣＩ中國指數的目標水平至１０８點。而中國股票行業配置偏高比重的行業分別為：保險、

資訊科技、健康護理、房地產、銀行及能源非必需消費品。

黃柏寧又指，在成熟市場股票中，花旗建議增持歐洲股票，主要因歐元區經濟復甦日益強勁

，預料今年企業每股盈利增長１０％至１５％。



＊美元正處於熊市，今年走勢仍弱＊



另外，他又指，今年第一季市場將會集中於價值股票，例如金融業及房地產業股份，至於今

年恆指走勢將會關注環球經濟增長、聯儲局「收水」力度會否過快，如果過快將會打擊港股，另

外亦會關注中國新經濟帶動港股的力度，以及中國的調控措施會否「過辣」。

至於美股走勢方面，他預期，下調企業稅率至２１％可能會令企業每股盈利增加８美元，而

稅改後「班資回朝」的企業主要來自科網股，相信會利好本土企業收入，特別是美國中小企業。

花旗將２０１８年標普５００指數的目標水平由原本的預測的２６７５點上調至２８００點。

另外，他亦認為，現時美元正處於熊市周期，預料未來６至１２個月，美匯相對主流貨幣或

仍有５％貶值空間。（ｊｎ）

