《午市前瞻》港股勢頭強勁成交金額充足，短期阻力３０８００

《經濟通通訊社２日專訊》港股２０１８年首個交易日即衝破三萬點，高開１０９點報

３００２８點。受惠人行上周五（上年１２月２９日）推春節前「臨時降準」所影響，令四大內

銀股、以及碧桂園（０２００７）等多隻內房股齊齊走高，刺激港股將升幅最多擴大至５２７點

高見３０４４６點，再創十年新高。最終半日收報３０４２１點，急升５０２點或１﹒６８％。

半日總成交６９５﹒６９億元。

國指升３２６點或２﹒７９％，報１２０３５點。滬指漲３５點或１﹒０８％，報３３４２

點。



＊四大內銀股齊齊升，碧桂園破頂升逾７％＊



人行上周五實現為期３０日之臨時定向降準，四大內銀股走高，建行（００９３９）急升

２﹒６４％，報７﹒３９元；農行（０１２８８）漲２﹒４７％，報３﹒７３元；工行

（０１３９８）跟升２﹒７％，報６﹒４６元；中行（０３９８８）揚２﹒０８％，報３﹒９２

元。

其他重磅藍籌股方面，匯控（００００５）升０﹒９４％，報８０﹒７元，高見８１﹒２元

，為２００８年１０月以來高位；騰訊（００７００）亦升２﹒５６％，報４１６﹒４元。

中金指Ｈ股全流通試點或有利港交所（００３８８），該股半日抽升３﹒６７％，午報

２４８﹒６元。

碧桂園、萬科（０２２０２）、恆大（０３３３３）去年銷售列三甲，銷售規模齊破五千億

人幣，碧桂園半日升７﹒２５％，報１５﹒９８元，為第二佳藍籌；萬科揚６﹒７３％，報

３３﹒３元；恆大（０３３３３）亦漲３﹒９％，報２８元。



＊瑞聲舜宇受資金追捧，賭收遜預期銀娛跌近４％＊



手機設備股獲資金追捧，瑞聲（０２０１８）升６﹒３８％，報１４８﹒３元；舜宇

（０２３８２）抽高８﹒２１％，報１０８﹒１元，暫表現最佳藍籌股。

紐約油收報６０美元之上，創兩年半新高，「三桶油」全線上揚，中石化（００３８６）獲

大摩續予「增持」評級，惟目標價由９﹒１７元下調至７﹒６４元，半日仍升３﹒３２％，報

５﹒９２元；中石油（００８５７）升２﹒２％，報５﹒５７元；中海油（００８８３）升

２﹒３２％，報１１﹒４８元。

聯控（０３３９６）逆市下挫１３﹒５１％，報３１﹒０５元，終止九連陽升勢；但聯想集

團（００９９２）則向好，半日升１﹒１３％，午報４﹒４６元。

澳門１２月賭收遜於預期，全月賭收按年升１４﹒６％，為１月份以來最低增長，濠賭股偏

軟，銀娛（０００２７）挫３﹒７５％，報６０﹒３５元，暫表現最差恆指成分股，金沙

（０１９２８）為第二差，跌３﹒３５％報３９元；新濠國際（００２００）亦跌２﹒１７％，

報２２﹒５元。



＊溫傑：建行宜在７﹒２元吸納，上望７﹒５元＊



光大新鴻基財富管理策略師溫傑對《經濟通通訊社》表示，港股２０１８年首個交易開市勢

頭強勁，早盤已衝上三萬點，反映散戶及大戶均看好後市，加上大市成交額亦能配合，連同Ａ股

市場企穩３３００點之上，故預料後市將承着其升勢穩步上揚。但他認為，目前港股仍偏向波動

，故難以預料短期上望目標，預期向上阻力於３０８００點至３１０００點水平，暫以

２９５００點作下行支持位。

板塊方面，溫傑建議投資者可吼實四大內銀股，特別是建行。考慮到目前估值便宜，加上派

息率穩定等因素，建議投資者可在７﹒２元附近吸入，上望７﹒５元。

另一邊廂，碧桂園等多隻內房股狀態大勇，但他不建議投資者吸納，其一是由於內房股已累

升不少，其二為２０１８年仍有不明朗的政策因素，例如「只租不售」政策之下，或拖累該等板

塊未來走勢。（ｇｖ）

