【新股上市】希瑪眼科：今明年共開６間醫院，與馬化騰有合作空間

《經濟通通訊社２日專訊》本港眼科醫療集團希瑪眼科（０３３０９）於上周五（２９日）

起至本月８日招股，預期於本月１５日上市。是次發售１﹒９７億股，１０％公開發售，招股價

為２﹒３５至２﹒９元，集資最多５﹒７１億元。以一手２０００股計，入場費５８５８﹒４５

元。

行政總裁林順潮表示，在上市集資後，公司預料於２０１８年及２０１９年分別將開設２間

及４間新醫院。由於內地業務快速增長，他指未來公司將會更著重於擴展內地市場，香港業務佔

比將會顯著減少。

林順潮補充，公司早前於深圳所設立的醫院於第一年已經達到收支平衡，預料將來新醫院成

立後回報期約三年。

該公司引入３名基礎投資者，包括騰訊（００７００）主席馬化騰持有的Ａｄｖａｎｃｅ

Ｄａｔａ、由邢李㷧設立的全權信託受託人全權控制的Ｇｕｎｔｈｅｒ Ｇｒｏｕｐ

Ｌｉｍｉｔｅｄ及趙勇持有的香港華麗，各認購６２４０萬元。

林順潮指，未來與馬化騰有合作的可能，若能夠達至「多贏局面」，將「無嘢唔考慮得」。

就去年數個「騰訊概念股」上市後股價波動，林氏回應稱公司基礎穩固，相信上市後股價將會維

持穩定水平。

對於林順潮正涉及一宗近視屈光手術時懷疑醫療疏忽而面對民事訴訟，被索償２４６０萬元

，他指相信法律會還其公道，但即使需要賠償，對公司財務亦不會有大影響。（ｋｙ）

