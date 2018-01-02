【企業盈警】中國派對文化料年度溢利將大幅下降，因海外需求跌等

《經濟通通訊社２日專訊》中國派對文化（０１５３２）發盈警，預期截至去年１２月底止

年度錄得的溢利與２０１６年度同期相比，將大幅下降。

有關下跌主要由於收益受到海外市場對集團產品需求下降的影響減少；部分主要原材料及產

品包裝材料成本上升；及因應開拓中國市場而豐富產品種類及研發不同技術與專利的研發費用增

加。（ｋｙ）

