  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/01/2018 16:44

【企業盈警】中國派對文化料年度溢利將大幅下降，因海外需求跌等

　　《經濟通通訊社２日專訊》中國派對文化（０１５３２）發盈警，預期截至去年１２月底止
年度錄得的溢利與２０１６年度同期相比，將大幅下降。
　　有關下跌主要由於收益受到海外市場對集團產品需求下降的影響減少；部分主要原材料及產
品包裝材料成本上升；及因應開拓中國市場而豐富產品種類及研發不同技術與專利的研發費用增
加。（ｋｙ）

返回新聞主頁

最新專題
More
興證快訊02/01/2018
2018 經濟展望
國際動態02/01/2018
金正恩釋善意 願與南韓會談
生財有道29/12/2017
【回顧展望－A股】「入摩」短期難見效 新藍籌將成A股收益方向
生財有道29/12/2017
【回顧展望－A股】A股振幅25年最低 中證監全面加強監管
生財有道29/12/2017
【回顧展望－港股】華夏基金軒偉：港股估值低 資金南下趨勢加快
生財有道29/12/2017
【回顧展望－港股】港股最快首季挑戰31958 亦可能先作整固
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
玩樂好去處
【AIA歐陸嘉年華2017】編輯精選10大「必玩」機動遊戲＋攤位「贏公仔」攻略
政是有心 ． 余君雋
一地兩檢依據不引基本法 北京釜底抽薪無招勝有招 81
暢所欲妍 ． 屈穎妍
寫給熊寶寶局長的聖誕願望 29
創業兵團
80後窮小子揣1萬元闖韓 變出逾億王國
樓市點評 ． 汪敦敬
2018年我對樓市的十大忠告 4
足球俱樂部 ． 主教練
陣前易帥 立竿見影 莫天才大Sam踢法啱護級
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
頭髮開始稀疏？4種飲食防止脫髮
打工秘笈
【得不償失】咪以為幫朋友打工好爽… 2
鬆一鬆 ． 通通
【天堂與地獄】19家航空公司的「經濟艙與頭等艙餐點大比對」 1
陶冬天下 ． 陶冬
美國稅改刺激政策競爭 經濟會議預示貨幣調整 4
我家私房菜 ． 韋太
【簡易家常菜】豆豉鯪魚炒油麥菜 1
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
語言與美學 8
我做Marketing ． Michael & Derek
【Meeting攻防術】當你正在present，那個專做損人不利己事的同事開口了… 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
這4天怎過？
形象UP！ ． 藍婷
【Party look要適可而止！】選對就是女神，選錯就變外星人 1
玄來更精彩 ． 黃美雲
明年開工日子有咁好 香港應該有運行 1
食療新意思 ． 陳沛思
【解酒舒緩喉嚨痛】陳皮鹽焗茶 1
台灣熱話 ． 姚超文
台灣刮起「綠色恐怖」？銀行有人民幣存款 人人自危 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休—忘記「足球」專注「籃球」
What's On
最「潮」拜年新玩法！「可口可樂」新春特別版搶先亮相
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著 2
行政人員
【跨世代歌神】張學友紅足30年 搵食心法
玩樂好去處
【AIA歐陸嘉年華2017】編輯精選10大「必玩」機動遊戲＋攤位「贏公仔」攻略
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【離天王巨星一步之遙】The Come Back Kid陳冠希 2
為理發聲 ． 石老師工作室
毋忘歷史教誨 認清道德真偽 40
辦公室政治 ． 潘少權
【最偉大的上司】失勢了仍留在公司，原來是因為…… 4
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】冇禮貌可能冇命！ 5
廣告背後 ． 袁靜
【超洋蔥】你一輩子最後悔的事是甚麼…… 5
星座命理
【請好好愛惜】3種對感情最謹慎的男生！ 3
我做Marketing ． Michael & Derek
1個失業者的自白：迷失在Comfort Zone 5
創業兵團
80後窮小子揣1萬元闖韓 變出逾億王國
美女中醫 ． 譚莉英
【久咳總在秋冬季？】中醫講解咳嗽的2種病因+止咳2招 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
4個解喉嚨痛秘方 話你知邊款食物真止痛？ 6
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
抗爭改變了甚麼？ 18
形象UP！ ． 藍婷
【以細節取勝】靠「讓」字，贏氣度、贏好感？ 4
香港街頭美食
【覓食紅磡】登上烈陽號！首間海賊王餐廳終於登陸香港 3
「男」言之隱 NEW
性事無限期 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
五十後的投資心態
What's On
【2017港人最愛問】Google熱爆關鍵字排行榜：七部劇集、兩部iPhone，還有一個竟是… 1
產品簡介

【DIVA Channel】賞睇《追命列車》

【etnet New Year Bonus賞你】AIA友邦歐陸嘉年華2017/2018

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 TSUBAKI冬限定．薑油潤澤洗護套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊