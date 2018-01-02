【本港樓市】經絡：去年樓花按揭升５６％創新高，料今年價量齊升

《經濟通通訊社２日專訊》經絡按揭轉介市場總監劉圓圓表示，二手市場經過多月的沉寂，

交投漸見回暖，帶動現樓按揭宗數造好，全年現樓按揭宗數更創２０１１年後的６年的新高。根

據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，以整年計算，２０１７年的銀行現樓按揭宗

數達到１０﹒２萬宗，對比２０１６年整年的現樓按揭宗數增加３８％。

在樓花按揭方面，全年樓花按揭宗數更達到１﹒１９萬宗，比去年大升５６％，更創下有紀

錄以來的新高。劉氏認為，今年一手市場大熱，新盤接二連三推出，加上剛性需求殷切的情況下

，對樓花按揭宗數突破高位並不意外。

劉圓圓續指，經濟持續向好，置業需求仍然強勁，預料今年現樓按揭宗數將繼續向好，將出

現價量齊升的市況，相信樓花按揭登記宗數或會再創新高。

總括整年數字，匯豐以市佔率２２﹒６％及２７﹒３％穩奪全年現樓及樓花的總冠軍，亞軍

為中國銀行，分別佔現樓及樓花市場的１９﹒４％及１７﹒４％，季軍則由恆生銀行的

１４﹒４％及１３﹒７％奪得。

另外，１２月份四大銀行包括匯豐、中銀、恆生及渣打市佔率為６６﹒８％，比１１月份的

６２﹒４％上升４﹒４％，相反其他中小型銀行市佔率則下調至３３﹒２％。劉圓圓預料，未來

香港將步入加息週期，銀行之間為爭取更多生意，或會再有更多按揭優惠推出。而大型銀行的客

戶基礎較為穩健，其他中小型銀行需在按揭計劃多花心思，否則容易令四大銀行與其他銀行的市

佔率差異增加。（ｋｙ）

