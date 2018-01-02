【夜期時段】即月期指最新報３０５２８點，跌５點，高水１３點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０５１７點，跌１６點，高水２點

，最新報３０５２８點，跌５點，高水１３點，合約成交１１４９張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０７０點，跌６點，高水２點，最新報

１２０６５點，跌１１點，低水４點，合約成交９３２張。（ｊｎ）

