《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０５１７點，跌１６點，高水２點
，最新報３０５２８點，跌５點，高水１３點，合約成交１１４９張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０７０點，跌６點，高水２點，最新報
１２０６５點，跌１１點，低水４點，合約成交９３２張。（ｊｎ）
02/01/2018 17:45
【夜期時段】即月期指最新報３０５２８點，跌５點，高水１３點
《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０５１７點，跌１６點，高水２點
，最新報３０５２８點，跌５點，高水１３點，合約成交１１４９張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０７０點，跌６點，高水２點，最新報
１２０６５點，跌１１點，低水４點，合約成交９３２張。（ｊｎ）
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