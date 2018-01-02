中銀香港（２３８８）確認岳毅辭任副董事長，由高迎欣接任

《經濟通通訊社２日專訊》中銀香港（０２３８８）正式公布，因年齡原因，岳毅自昨日（

１月１日）起辭任副董事長、執行董事兼總裁，由高迎欣接任，已確認與董事會並無任何意見分

歧。

高迎欣自２０１６年１２月起擔任中行（０３９８８）（滬：６０１９８８）執行董事，自

２０１５年５月擔任中行副行長。他曾於２００５年２月至２０１５年３月期間出任中銀香港副

總裁（企業銀行），以及自２００７年５月至２０１５年３月期間出任執行董事。（ｃｈ）

