《經濟通通訊社２日專訊》中銀香港（０２３８８）正式公布，因年齡原因，岳毅自昨日（
１月１日）起辭任副董事長、執行董事兼總裁，由高迎欣接任，已確認與董事會並無任何意見分
歧。
高迎欣自２０１６年１２月起擔任中行（０３９８８）（滬：６０１９８８）執行董事，自
２０１５年５月擔任中行副行長。他曾於２００５年２月至２０１５年３月期間出任中銀香港副
總裁（企業銀行），以及自２００７年５月至２０１５年３月期間出任執行董事。（ｃｈ）
02/01/2018 16:47
中銀香港（２３８８）確認岳毅辭任副董事長，由高迎欣接任
《經濟通通訊社２日專訊》中銀香港（０２３８８）正式公布，因年齡原因，岳毅自昨日（
１月１日）起辭任副董事長、執行董事兼總裁，由高迎欣接任，已確認與董事會並無任何意見分
歧。
高迎欣自２０１６年１２月起擔任中行（０３９８８）（滬：６０１９８８）執行董事，自
２０１５年５月擔任中行副行長。他曾於２００５年２月至２０１５年３月期間出任中銀香港副
總裁（企業銀行），以及自２００７年５月至２０１５年３月期間出任執行董事。（ｃｈ）
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