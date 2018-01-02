《經濟通通訊社２日專訊》美聯物業表示，該行剛促成一宗青衣灝景灣一個高層戶成交，單
位造價約８０６萬元，成交價為同類單位新高。
成交單位為灝景灣１０座高層Ｆ室，屬２房間隔享內園景，單位實用面積約４９８平方呎，
建築面積約６８８平方呎，單位以約８０６萬元易手，實用呎價約１６１８５元，建築呎價約
１１７１５元。
原業主於０９年４月以約２８６﹒８萬元購入上址，現沽出帳面獲利約５１９﹒２萬元，期
內物業升值約１﹒８倍。（ｂｉ）
02/01/2018 14:42
【本港樓市】青衣灝景灣２房戶約８０６萬成交，創同類單位新高
《經濟通通訊社２日專訊》美聯物業表示，該行剛促成一宗青衣灝景灣一個高層戶成交，單
位造價約８０６萬元，成交價為同類單位新高。
成交單位為灝景灣１０座高層Ｆ室，屬２房間隔享內園景，單位實用面積約４９８平方呎，
建築面積約６８８平方呎，單位以約８０６萬元易手，實用呎價約１６１８５元，建築呎價約
１１７１５元。
原業主於０９年４月以約２８６﹒８萬元購入上址，現沽出帳面獲利約５１９﹒２萬元，期
內物業升值約１﹒８倍。（ｂｉ）
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