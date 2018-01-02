【企業盈喜】中國東方集團料純利大增，受惠成本控制得宜

《經濟通通訊社２日專訊》中國東方集團（００５８１）發出盈喜，集團預計截至２０１７

年１２月３１日止的全年淨利潤，按年將會錄得重大增長。集團認為，盈利預期增長由於綜合影

響，包括預期銷售收入增長，以及鋼材產品平均銷售單價上升。另外，集團實施的成本控制措施

收效，帶動毛利率錄得顯著上升。（ｅｌ）

