《經濟通通訊社２日專訊》美聯旺舖營業董事唐德財表示，本行獲業主獨家委託代理旺角上
海街６１９至６２１號地舖出售事宜，物業地舖面積約１８００平方呎（未核實），連約
１５００平方呎（未核實）入則閣，現以意向價１﹒８８億元放售，折合每平方呎約５﹒７萬元
。
舖位目前由燈飾公司承租，每月租金約２４﹒６萬元，租約期至今年６月，新買家購入物業
後，即可享穩定租金收入。（ｂｉ）
02/01/2018 19:13
【本港樓市】旺角上海街地舖１﹒８８億元放售，平均呎價５﹒７萬
《經濟通通訊社２日專訊》美聯旺舖營業董事唐德財表示，本行獲業主獨家委託代理旺角上
海街６１９至６２１號地舖出售事宜，物業地舖面積約１８００平方呎（未核實），連約
１５００平方呎（未核實）入則閣，現以意向價１﹒８８億元放售，折合每平方呎約５﹒７萬元
。
舖位目前由燈飾公司承租，每月租金約２４﹒６萬元，租約期至今年６月，新買家購入物業
後，即可享穩定租金收入。（ｂｉ）
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