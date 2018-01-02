《小傳日記》２０１８紅盤飛升，內銀內房強勢得勝！



《小傳日記》開筆講魚缸表現之前，小傳先祝各位踏入新嘅一年，股海無敵，愈賺愈多，事

事順利！至於今日（２日）香江魚缸就夠晒威威，喺２０１８年第一個交易日紅盤高開重上三萬

點外，之後新舊經濟股ＱＱ（００７００）、大象（００００５），聯手中資金融股齊齊發力撐

市，恆指喺收市Ｕ盤仲升得再勁Ｄ，最終飛起５９６點或２巴仙，收３０５１５，唔單止以全日

高位收市，仲再創十年高位添；阿爺推出「臨時降準」措施下，內銀內險開香檳慶祝，國指強勢

撲高３５９點或３巴仙，收市報１２０６８，新年真Ｈａｐｐｙ！

魚缸第一日就咁旺，咁好意頭，缸友都炒到不亦樂乎，下午大約３點鐘，已經有近千億銀成

交，全日埋單超過１２６８億銀，勁！



＊ＱＱ繼續衝生發發進攻，大象亦風騷平保高高高＊



舊年威盡魚缸嘅股王ＱＱ，今日表現都無令粉絲失望！過咗個幾月整固期後，似乎４００銀

關已經開始企穩，呢排都成功收高於十天線樓上，依家再向前行多近３巴仙，收４１７﹒８銀，

就快全數修補番舊年１１月底嘅跌勢，後市有望睇高一線！

２０１８年首日咁旺場，未去到三點，成交已經上番千億銀，生發發（００３８８）仲獲中

金送祝福，話Ｈ股全流通試點可能對生發發有利，難怪收市飛起逾４巴仙報２５０﹒２銀，勁！

重磅藍戰大象都湊熱鬧，以３０億銀大成交踢高近２巴仙收８１﹒３銀，就快去番２００８

年１０月近８３銀嘅高位喇；平保（０２３１８）當然都唔執輸，強勢跳起逾４巴仙收８５銀，

齊齊出力撐起魚缸，讚！



＊阿爺開綠燈內銀佬開心，內房升到笑有貨不得了＊



阿爺上星期五（２９日）公布，為咗農曆新年前，商業錢莊銀根可以鬆動Ｄ，於是建立「臨

時準備金動用安排」，孖屐形容為「臨時降準」。野村認為，今次安排可以釋放１﹒５萬億銀人

仔。一班祖國錢莊開心到飛起，招行（０３９６８）發威彈起逾４巴仙收３２﹒３５銀，其他四

大國有錢莊有約２至３巴仙進帳！

另外，祖國內房成為今日最威水焦點！花旗唱好首目標，仲揀咗心水魚毛，榜上有名的有碧

桂園（０２００７）、萬科（０２２０２）、龍湖（００９６０）、世房（００８１３）等，當

中藍戰新貴碧桂園同埋國貨佬萬科都分別有逾８巴仙及近１０巴仙進帳，其他二三線街坊，更加

有十幾巴仙升幅添！



＊賭收遜預期賭仔無力氣，舜宇返紅底瑞聲現升勢＊



一班賭仔今日就失去光環，事關馬交２０１７年１２月博彩收入遜預期，全月賭收升１５巴

仙，低過孖屐預期嘅１６巴仙至兩成，係上年１月份以來最低。消息一出，賭股全線走低，銀娛

（０００２７）、金沙（０１９２８）分別唔見４巴仙同逾２巴仙，報６０﹒２銀、３９﹒５銀

，成為今日表現最弱雞嘅兩隻藍戰士！

另一邊廂，手機設備股就十分強勁，舜宇（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）上年年底被

質到一片愁雲慘霧，但今日終於吐氣揚眉。兩者分別衝前逾９巴仙同超過７巴仙，報１０９﹒１

銀及１４９﹒８銀，前者又重返紅底，係第一及第三威水藍戰。其他街坊都叨光，丘鈦

（０１４７８）、比亞迪電子（００２８５）就有逾１２巴仙同逾一成進帳，報１２﹒３４銀、

１８﹒７４銀。



＊中金叫掃貨長汽氣勢旺，細魚隨市漲齊變升幅王＊



砵砵車長汽（０２３３３）獲中金上望１１﹒４銀，評級上調到「掃貨」，今日踩油跑贏所

有同業，飆前逾７巴仙，報９﹒６銀。街坊廣汽（０２２３８）都好厲害呀，跟大隊亦衝前近６

巴仙，報１９﹒５６銀。

網５０」之一嘅前進（０１４９９）咁，股價拋起逾８３巴仙，報０﹒８７銀，成為今日升幅王

；半新丁ＷＴ集團（０８４２２）上市第三日，再飆近４３巴仙，報０﹒８７銀，高招股價

０﹒２２銀近３倍。另一隻半新丁萬里印刷（０８３８５）亦跑前逾４２巴仙，報０﹒４２銀，

晉身升幅第４大魚仔，而建鵬（０１７２２）就有逾４５巴仙落袋，報０﹒４８銀，係第二勁魚

仔！請請！



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