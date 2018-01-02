【保險徵費】投保人元旦起需繳保監局徵費，首階段保費０﹒０４％

《環富通基金頻道記者伍賜好２日報道》踏入２０１８年，保險業值得關注的是保險業監管

局（保監局）於昨日（１日）開始實施徵收保費徵費，以徵費應付保監局營運開支。這類似證監

會收取買賣股票交易徵費一般，不同的是證監會交易徵費根據交易金額按比例徵收，而保監局則

根據每保單年度保費按比例徵收。

除獲法例豁免的保外，所有新造或現行人壽保險及一般保險（例如旅遊保險、汽車保險、財

產保險及家居保險等），保單的投保人在繳付保費時，須同時繳付保費徵費。



＊徵費分四個階段逐步增加＊



為減低對投保人的影響，保監局會以循序漸進的方式引入徵費，首個階段徵費率為保費的

０﹒０４％（目前），並設有徵費上限。第二個階段徵費率為保費的０﹒０６％（２０１９－

２０財政年度），第三個階段徵費率為保費的０﹒０８５％（２０２０－２１財政年度），第四

個階段徵費率為保費的０﹒１％（２０２１年４月後）。



＊保監局獨立運作，接替保監處＊



保監局是獨立於政府及保險業界的監管機構，於去年６月２６日起，接替政府保險業監理處

規管保險公司，並將於兩年內實施法定中介人發牌制度，直接規管保險中介人，為投保人提供更

全面的保障。

運作初期，政府向保監局提供合共６﹒５億元（包括已撥款的４﹒５億元，及將於２０１８

－１９財政年度再向立會申請的２億元撥款），但長遠而言，保監局保持財政獨立，須以徵費收

回運作成本。

據保監局最新的資料顯示，２０１７年首三個月，本港保險業的毛保費總額按年上升１１％

，達３６３２億元。期內，長期有效業務的保費收入總額按年升１１﹒６％，達３２５４億元。

個人人壽及年金（非投資相連）業務升１３％達２８００億元。而個人人壽及年金（投資相連）

業務上升１２﹒２％達２３４億元。

不過保監局回應《環富通基金頻道》的查詢時表示，單憑毛保費總額乘以保費徵費去計算保

監局的收入是不正確的計算。

該局又指，政府向保監局提供合共６﹒５億元，協助該局應付成立及最初５至６年的營運所

需。



＊保監局財政獨立，依賴業界費用及徵費營運＊



保監局指，讓保險業監管機構能夠獨立運作，是國際的大趨勢。長遠來說，保監局必須財政

獨立，並收回運作成本。故《保險業條例》賦權保監局向保險公司和保險中介人收取各項費用，

並向投保人收居保費徵費。

保監會主席鄭慕智於２０１６年時曾向媒體表示，保監局設一名主席、一名行政總裁及不少

於６名董事，全部由行政長官委任，為了使董事會權力有所制衡，保監局非執董數目必然較多，

而且保監局所作的發牌或紀律處分決定，可被獨立的保險事務上訴審裁處覆核。

另外，根據《保險業條例》，保監局將會設有兩個業界諮詢委員會，就長期業務（例如壽險

）及一般保險業務（例如旅遊保）向保監局提供意見。

