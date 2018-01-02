  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/01/2018 14:34

【保險徵費】投保人元旦起需繳保監局徵費，首階段保費０﹒０４％

　　《環富通基金頻道記者伍賜好２日報道》踏入２０１８年，保險業值得關注的是保險業監管
局（保監局）於昨日（１日）開始實施徵收保費徵費，以徵費應付保監局營運開支。這類似證監
會收取買賣股票交易徵費一般，不同的是證監會交易徵費根據交易金額按比例徵收，而保監局則
根據每保單年度保費按比例徵收。
　　除獲法例豁免的保外，所有新造或現行人壽保險及一般保險（例如旅遊保險、汽車保險、財
產保險及家居保險等），保單的投保人在繳付保費時，須同時繳付保費徵費。

＊徵費分四個階段逐步增加＊

　　為減低對投保人的影響，保監局會以循序漸進的方式引入徵費，首個階段徵費率為保費的
０﹒０４％（目前），並設有徵費上限。第二個階段徵費率為保費的０﹒０６％（２０１９－
２０財政年度），第三個階段徵費率為保費的０﹒０８５％（２０２０－２１財政年度），第四
個階段徵費率為保費的０﹒１％（２０２１年４月後）。

＊保監局獨立運作，接替保監處＊

　　保監局是獨立於政府及保險業界的監管機構，於去年６月２６日起，接替政府保險業監理處
規管保險公司，並將於兩年內實施法定中介人發牌制度，直接規管保險中介人，為投保人提供更
全面的保障。
　　運作初期，政府向保監局提供合共６﹒５億元（包括已撥款的４﹒５億元，及將於２０１８
－１９財政年度再向立會申請的２億元撥款），但長遠而言，保監局保持財政獨立，須以徵費收
回運作成本。
　　據保監局最新的資料顯示，２０１７年首三個月，本港保險業的毛保費總額按年上升１１％
，達３６３２億元。期內，長期有效業務的保費收入總額按年升１１﹒６％，達３２５４億元。
個人人壽及年金（非投資相連）業務升１３％達２８００億元。而個人人壽及年金（投資相連）
業務上升１２﹒２％達２３４億元。
　　不過保監局回應《環富通基金頻道》的查詢時表示，單憑毛保費總額乘以保費徵費去計算保
監局的收入是不正確的計算。
　　該局又指，政府向保監局提供合共６﹒５億元，協助該局應付成立及最初５至６年的營運所
需。

＊保監局財政獨立，依賴業界費用及徵費營運＊

　　保監局指，讓保險業監管機構能夠獨立運作，是國際的大趨勢。長遠來說，保監局必須財政
獨立，並收回運作成本。故《保險業條例》賦權保監局向保險公司和保險中介人收取各項費用，
並向投保人收居保費徵費。
　　保監會主席鄭慕智於２０１６年時曾向媒體表示，保監局設一名主席、一名行政總裁及不少
於６名董事，全部由行政長官委任，為了使董事會權力有所制衡，保監局非執董數目必然較多，
而且保監局所作的發牌或紀律處分決定，可被獨立的保險事務上訴審裁處覆核。
　　另外，根據《保險業條例》，保監局將會設有兩個業界諮詢委員會，就長期業務（例如壽險
）及一般保險業務（例如旅遊保）向保監局提供意見。

返回新聞主頁

最新專題
More
興證快訊02/01/2018
2018 經濟展望
國際動態02/01/2018
金正恩釋善意 願與南韓會談
生財有道29/12/2017
【回顧展望－A股】「入摩」短期難見效 新藍籌將成A股收益方向
生財有道29/12/2017
【回顧展望－A股】A股振幅25年最低 中證監全面加強監管
生財有道29/12/2017
【回顧展望－港股】華夏基金軒偉：港股估值低 資金南下趨勢加快
生財有道29/12/2017
【回顧展望－港股】港股最快首季挑戰31958 亦可能先作整固
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
玩樂好去處
【AIA歐陸嘉年華2017】編輯精選10大「必玩」機動遊戲＋攤位「贏公仔」攻略
政是有心 ． 余君雋
一地兩檢依據不引基本法 北京釜底抽薪無招勝有招 81
暢所欲妍 ． 屈穎妍
寫給熊寶寶局長的聖誕願望 29
創業兵團
80後窮小子揣1萬元闖韓 變出逾億王國
樓市點評 ． 汪敦敬
2018年我對樓市的十大忠告 4
足球俱樂部 ． 主教練
陣前易帥 立竿見影 莫天才大Sam踢法啱護級
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
頭髮開始稀疏？4種飲食防止脫髮
打工秘笈
【得不償失】咪以為幫朋友打工好爽… 2
鬆一鬆 ． 通通
【天堂與地獄】19家航空公司的「經濟艙與頭等艙餐點大比對」 1
陶冬天下 ． 陶冬
美國稅改刺激政策競爭 經濟會議預示貨幣調整 4
我家私房菜 ． 韋太
【簡易家常菜】豆豉鯪魚炒油麥菜 1
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
語言與美學 8
我做Marketing ． Michael & Derek
【Meeting攻防術】當你正在present，那個專做損人不利己事的同事開口了… 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
這4天怎過？
形象UP！ ． 藍婷
【Party look要適可而止！】選對就是女神，選錯就變外星人 1
玄來更精彩 ． 黃美雲
明年開工日子有咁好 香港應該有運行 1
食療新意思 ． 陳沛思
【解酒舒緩喉嚨痛】陳皮鹽焗茶 1
台灣熱話 ． 姚超文
台灣刮起「綠色恐怖」？銀行有人民幣存款 人人自危 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休—忘記「足球」專注「籃球」
What's On
最「潮」拜年新玩法！「可口可樂」新春特別版搶先亮相
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著 2
行政人員
【跨世代歌神】張學友紅足30年 搵食心法
玩樂好去處
【AIA歐陸嘉年華2017】編輯精選10大「必玩」機動遊戲＋攤位「贏公仔」攻略
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【離天王巨星一步之遙】The Come Back Kid陳冠希 2
為理發聲 ． 石老師工作室
毋忘歷史教誨 認清道德真偽 40
辦公室政治 ． 潘少權
【最偉大的上司】失勢了仍留在公司，原來是因為…… 4
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】冇禮貌可能冇命！ 5
廣告背後 ． 袁靜
【超洋蔥】你一輩子最後悔的事是甚麼…… 5
星座命理
【請好好愛惜】3種對感情最謹慎的男生！ 3
我做Marketing ． Michael & Derek
1個失業者的自白：迷失在Comfort Zone 5
創業兵團
80後窮小子揣1萬元闖韓 變出逾億王國
美女中醫 ． 譚莉英
【久咳總在秋冬季？】中醫講解咳嗽的2種病因+止咳2招 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
4個解喉嚨痛秘方 話你知邊款食物真止痛？ 6
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
抗爭改變了甚麼？ 18
形象UP！ ． 藍婷
【以細節取勝】靠「讓」字，贏氣度、贏好感？ 4
香港街頭美食
【覓食紅磡】登上烈陽號！首間海賊王餐廳終於登陸香港 3
「男」言之隱 NEW
性事無限期 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
五十後的投資心態
What's On
【2017港人最愛問】Google熱爆關鍵字排行榜：七部劇集、兩部iPhone，還有一個竟是… 1
產品簡介

【DIVA Channel】賞睇《追命列車》

【etnet New Year Bonus賞你】AIA友邦歐陸嘉年華2017/2018

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 TSUBAKI冬限定．薑油潤澤洗護套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊