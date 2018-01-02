港股十年高，飈５９６點報３０５１５全日最高位收，成交逾千二億

《經濟通通訊社２日專訊》人行實施短期定向「降準」，內銀股持續強勢，內房股亦普遍上

升，支持港股在２０１８年首個交易日大幅造好，突破３００００大關，並以全日最高位收市，

創出十年高位，跨年六連升。

港股２０１８年首個交易日即衝破三萬點，高開１０９點或０﹒３７％，報３００２８點，

其後升幅持續擴大，在滬指走高支持下，加上朝鮮局勢有緩和跡象，南韓統一部部長趙明均建議

下周在兩韓邊境板門店與北韓舉行政府高層會談，港股因而由頭升到尾，最終以全日最高位

３０５１５點收市，上升５９６點或１﹒９９％，跨年計六連升，累漲１２８１點或

４﹒３８％。主板成交１２６８﹒４５億元，比上日急增６３﹒６％。

上證綜合指數新年「開門紅」，收３３４８點，升４１點或１﹒２４％。國企指數收報

１２０６８點，急升３﹒０７％或３５９點。



＊港股六連升，內銀內房受惠人行「放水」＊



５１隻恆指成分股中，４１隻上升，８隻下跌，２隻持平。

為滿足現金投放需求，人民銀行上周五（２９日）宣布建立「臨時準備金動用安排」，全國

性商業銀行在春節期間存在臨時流動性缺口時，可短暫使用不超過兩個百分點的法定存款準備金

，使用期限為３０天。內銀股全面上升，建行（００９３９）見上市新高７﹒４６元，收升

３﹒０６％報７﹒４２元；工行（０１３９８）盤中平了上市新高６﹒４８元紀錄，收升

３﹒０２％，報６﹒４８元。

人行「放水」利好內房股，碧桂園（０２００７）盤中見１６﹒３８元上市新高，收升

８﹒３２％報１６﹒１４元，為升幅第二大恆指成分股。其他內房股普遍大升，中海外

（００６８８）升４﹒５７％報２６﹒３元；華潤置地（０１１０９）揚３﹒２６％報

２３﹒７５元；中國恆大（０３３３３）升４﹒６４％報２８﹒２元；萬科（０２２０２）急漲

９﹒９４％收３４﹒３元。



＊手機設備股全面反彈，澳門賭股全線下挫＊



手機設備股全面上升，舜宇光學（０２３８２）升９﹒２１％報１０９﹒１元，為升幅最大

恆指成分股；瑞聲科技（０２０１８）漲７﹒４６％報１４９﹒８元。

重磅股方面，騰訊（００７００）急漲２﹒９１％，報４１７﹒８元；匯控（００００５）

升１﹒６９％報８１﹒３元，創逾九年高位；國壽（０２６２８）升２﹒６５％報２５﹒２元；

中國平安（０２３１８）急升４﹒４９％收報８５元；港交所（００３８８）升４﹒３４％，報

２５０﹒２元；友邦保險（０１２９９）升１﹒５％報６７﹒６５元；中移動（００９４１）無

升跌報７９﹒２５元。

澳門賭股全面下跌，瑞信集團發表報告指，內地公布限制境外櫃員機提款，每人一年內不得

於境外提款超過十萬元人民幣，相信有關新制，影響澳門低中端至低端賭客。另外，澳門公布

１２月博彩收入，按年升１５％至２２７億元澳門元，低過預期。銀娛（０００２７）急挫

３﹒９９％報６０﹒２元，金沙（０１９２８）跌２﹒１１％收３９﹒５元，兩股為跌幅最大藍

籌股。

此前急升的紫光控股（００３６５）及聯想控股（０３３９６），今日見大幅回吐，前早跌

８﹒１７％報４﹒７２元，後者挫１８﹒２５％收２９﹒３５元。（ｅｃ）

