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02/01/2018 16:56

【香港政情】梁頌恆游蕙禎等人立法會非法集結案表證成立

　　《經濟通通訊社２日專訊》青年新政梁頌恆和游蕙禎去年被立法會裁定宣誓無效後，於同年
１１月２日，與３名前議員助理楊禮康、鍾雪瑩及張子龍闖入立法會會議室，以擴音器圖自行宣
誓，５人被控參與非法集結罪。裁判官今裁定控罪表證成立，星期四續審。
　　辯方律師在庭上陳詞時指，事發時尚未有人大釋法，梁游二人確信自己仍是議員身份，保安
無權阻止他們進入會議室。辯方又曾提出要求押後案件，惟遭裁判官拒絕。（ｃｗ）（ｚｚ）

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