《經濟通通訊社２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４９６７，較
上個交易日４時３０分收盤價升１５３點子。全日在６﹒４９１１至６﹒５０５８之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２３８點子，報６﹒４９２５。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒５０７９，較上個交易日大升２６３點子，錄２０１７年
９月１１日來新高。（ｊｙ）
02/01/2018 16:35
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升１５３點子，報６﹒４９６７
《經濟通通訊社２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４９６７，較
上個交易日４時３０分收盤價升１５３點子。全日在６﹒４９１１至６﹒５０５８之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２３８點子，報６﹒４９２５。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒５０７９，較上個交易日大升２６３點子，錄２０１７年
９月１１日來新高。（ｊｙ）
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