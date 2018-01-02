【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升１５３點子，報６﹒４９６７

《經濟通通訊社２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４９６７，較

上個交易日４時３０分收盤價升１５３點子。全日在６﹒４９１１至６﹒５０５８之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２３８點子，報６﹒４９２５。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒５０７９，較上個交易日大升２６３點子，錄２０１７年

９月１１日來新高。（ｊｙ）

