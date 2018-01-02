《經濟通通訊社２日專訊》中國商務部表示，據聯合國安理會決議，自１月１日起各成員國
每年對北韓出口精煉石油產品不得超過５０萬桶，中方一貫全面、準確、認真、嚴格執行聯合國
安理會有關涉北韓決議，履行應盡的國際義務。（ｊｙ）
02/01/2018 16:33
【朝鮮危機】商務部：嚴格執行「對朝出口精煉油品不超５０萬桶」
《經濟通通訊社２日專訊》中國商務部表示，據聯合國安理會決議，自１月１日起各成員國
每年對北韓出口精煉石油產品不得超過５０萬桶，中方一貫全面、準確、認真、嚴格執行聯合國
安理會有關涉北韓決議，履行應盡的國際義務。（ｊｙ）
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