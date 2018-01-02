【本港經濟】一個月拆息回落，一周拆息跌４７點子為十年最大跌幅

《經濟通通訊社２日專訊》財資市場公會資料顯示，與Ｈ按掛勾的本港一個月銀行同業拆息

跌至１﹒８５５４％，而上周五為１﹒１９１０７％，跌０﹒５個點子。而一周拆息跌４７點子

至０﹒８４８２５％，而上周五為１﹒３１７１４，跌幅為２００８年１０月以來最大。

另外，隔夜拆息為０﹒６７９１１％，而上周五為１﹒３４％，跌幅亦大。（ｃｙ）

