《日入而息》中銀香港換帥，拆息回落，港股飆近六百點創十年高

《今天重點》﹡中銀香港（０２３８８）確認岳毅辭任副董事長，由高迎欣接任

﹡一個月拆息回落，一周拆息跌４７點子為十年最大跌幅

﹡新年首日人行再暫停逆回購操作，今淨回籠２９００億；人行表示１２月

ＭＬＦ操作４７６０億，按月增近１８％；上月淨增加抵押補充貸款共

６５９億元；上月ＳＬＦ操作大增４倍至１３４０﹒６億元



《即日市況》﹡港股十年高，飈５９６點報３０５１５全日最高位收，成交逾千二億



《深滬股市》﹡Ａ場新年開門紅，滬綜指升１﹒２％建材地產股領漲



《美元匯價》﹡歐元區政治不明朗，歐元存隱憂；歐元最新報１﹒２０６６╱７０，日圓最

新報１１２﹒１４╱１６



《公司業績》﹡首都創投（０２３２４）年度虧損擴至５﹒８８億元，不派息

﹡奧立仕（００８６０）全年虧損增至９０１０﹒８萬元，不派息



《公司資訊》﹡ＡＴＬＩＮＫＳ（０８０４３）招股創板上市，每手入場費４５４５元

﹡希瑪眼科（０３３０９）今明年共開６間醫院，與馬化騰有合作空間

﹡嚐．高美（０８３７１）每手入場費４４０４元，料本月１５日上市；嚐高

美表示未來三年開８間分店，開店首月料收支平衡

﹡駿溢環球（０８３５０）去年下半年盈利反彈，將於前海設辦事處

﹡中民（００６８１）市價向主席發１８﹒９億股，將申請清洗豁免

﹡中國港橋（０２３２３）出售北方礦業（００４３３）６﹒１６％股權

﹡中國資源交通（００２６９）主席及副主席遭申索５億元債項

﹡金山工業（０００４０）售廣東惠州和台灣新竹工業物業

﹡威華達控股（００６２２）終止收購中南証券七成股權交易

﹡軟實力（００１３９）售九龍物業，未來世界（００５７２）大折讓發股支

付

﹡博華太平洋（０１０７６）控股股東增持１９００萬股，涉資２０９萬

﹡奧瑪仕（００９５９）與兩位本票持有人達成和解方案

﹡新地（０００１６）旗下八大商場除夕倒數單日營業額升１０％

﹡新興光學（００１２５）購眼鏡產品商標，涉５５４６萬元

﹡新礦資源（０１２３１）訂備忘錄，延長磋商投資內蒙古金屬礦

﹡數字王國（００５４７）向加拿大媒體技術公司發行１億股

﹡耀萊集團（００９７０）附屬天津信昌與原告已達成調解

﹡新地（０００１６）八大商場去年全年營業額升１０％

﹡華置（００１２７）表示盛京（０２０６６）已變現收益達２１億元，將於

本年度入帳

﹡時富金融（００５１０）委任張偉清為執行董事

﹡華津國際（０２７３８）可能收購廣東省江門市土地之諒解備忘錄失效



《國企紅籌》﹡上實城市開發（００５６３）擬購土地開發商股權

﹡中遠海能（０１１３８）建造兩艘油輪涉１２﹒５億元

﹡中興通訊（００７６３）終止設立中和秋實基金

﹡成都普天電纜（０１２０２）擬購熱縮製品廠３３％股權

﹡洛玻（０１１０８）獲得政府１億元人民幣補助資金

﹡晨鳴（０１８１２）擬發行最多１０億美元債

﹡越地（００１２３）擬減持越秀房託（００４０５）套３﹒８億元

﹡北京汽車（０１９５８）附屬向北汽財務增資２億元人民幣

﹡延長石油（００３４６）先決條件未完成，認購協議失效

﹡徽商銀行（０３６９８）Ｈ股公眾持股量１６﹒９２％，仍低於規定

﹡中銀香港（０２３８８）確認岳毅辭任副董事長，由高迎欣接任



《神州民企》﹡山水水泥（００６９１）要求聯交所覆核取消上市裁決

﹡心連心（０１８６６）九江複合肥生產裝置投產，投資１﹒２億元人民幣

﹡宏華（００１９６）以共１７億元人民幣於上海公開掛牌出售海洋板塊業務

﹡建業地產（００８３２）擔保附屬借入近６億元

﹡海升（００３５９）附屬售洛寧超越，持股攤薄至逾５７％

﹡特步（０１３６８）擬斥１﹒５億元回購，主席及高管擬增持

﹡眾安房產（００６７２）以８﹒５億元元人民幣收購杭州土地權益

﹡富力地產（０２７７７）１２月合約銷售額按年升７６％

﹡復星醫藥（０２１９６）首席執行官吳以芳增持計劃實施期限屆滿



《中國要聞》﹡１２月鋼鐵ＰＭＩ降至８個月低點，料春節價格趨強

﹡財新中國１２月製造業ＰＭＩ錄５１﹒５，四個月高

﹡物流信息中心表示ＰＭＩ反映企業對今年經濟發展有信心

﹡財新智庫表示貨幣政策或收緊，勿低估今年增長下行壓力

﹡統計局表示服務業商務活動平穩，建築業動力依然較強；製造業ＰＭＩ延續

擴張態勢，進出口回穩向好

﹡１２月ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數按月升０﹒５１％

﹡國務院任命閻慶民為中證監副主席

﹡碧桂園、萬科、恆大去年銷售列三甲，齊破５０００億元

﹡２０１７年移動支付佔支付寶整體筆數比例增至８２％

﹡中科招商醞釀１年後香港上市

﹡中鐵總表示去年完成鐵路固定資產投資８０１０億元；中鐵總擬安排今年鐵

路固定投資７３２０億元，低去年

﹡去年全國電影票房增１３％至５５９億，戰狼２ 居首

﹡外交部表示法國總統馬克龍將於１月８－１０日訪華

﹡安賽科技獲騰訊１億戰略投資，將就雲計算等深度合作

﹡烏干達預料今年可與中國敲定鐵路建設融資問題

﹡商務部長表示繼續鼓勵有實力、信譽好的企業走出；商務部表示嚴格執行

「對朝出口精煉油品不超５０萬桶」

﹡深圳公示１６年第二批新能源車國補，比亞迪獲２２億

﹡去年信用債取消或推遲發行規模累計６３９８億元

﹡中保監表示保險監管存在短板，要毫不動搖治市場亂象

﹡海航在南京建全國最大生鮮冷鏈物流中心

﹡中俄原油管道二線工程投入商運，進口俄油量增加一倍

﹡易方達、華夏和嘉實列去年公募規模三甲，不計入貨基

﹡賈躍亭稱對樂視債務盡責到底，已委託甘薇賈躍民處理

﹡新年首日人行再暫停逆回購操作，今淨回籠２９００億；人行表示１２月

ＭＬＦ操作４７６０億，按月增近１８％；上月淨增加抵押補充貸款共

６５９億元；上月ＳＬＦ操作大增４倍至１３４０﹒６億元

﹡上交所表示去年共實施紀律處分９０件，同比增三成；上交所推出全國首單

公募住房租賃專項公司債

﹡上海港集裝箱年吞吐量突破４０００萬標準箱

﹡上海臨港人工智能產業基地揭牌

﹡微信回應李書福：「天天看你的微信」是誤解，不留存任何聊天記錄

﹡馬明哲稱將投入百億人幣於「三村建設工程」，實施產業教育扶貧

﹡中鐵總表示２０１８年將推進混改，加快構建公司制機制

﹡能源局表示首１１月光伏發電量首超１０００億千瓦時

﹡上海元旦假期一手樓成交面積同比減近六成

﹡報道指騰訊阿里夥中央政府設數碼身份證

﹡最高法表示政府因換屆等違約，依法支持企業合理訴求

﹡深圳１２月新房樓價連跌１５個月，同比跌１﹒３％

﹡華晨寶馬全新一代ＢＭＷ Ｘ３今年投產上市

﹡永輝超市擬再受讓紅旗連鎖９％股份，將成第二大股東

﹡東航母公司改為國有獨資，易名東方航空集團有限公司



《寶島快訊》﹡台股連升４日收升０﹒６％，重上１０７００點

﹡台灣１２月製造業ＰＭＩ升至５６﹒６，逾六年半新高



《其他消息》﹡李柱銘稱基本法起草時不可能假設香港有地方不屬特區

﹡陳弘毅相信人大通過合作安排是經過深思熟慮

﹡譚耀宗認同林鄭月娥所指部分人有精英心態

﹡梁頌恆游蕙禎等人立法會非法集結案表證成立

﹡金管局批准大眾商業銀行轉讓銀行牌照予元大商業銀行

﹡一個月拆息回落，一周拆息跌４７點子為十來最大跌幅

﹡十大屋苑於過去周末２３宗成交，按周急升７７％

﹡美聯表示５０大甲廈上月交投按月挫３３％，料本月回穩

﹡中大新校長段崇智首日上班：心情興奮

﹡深股通額度全日用１４億元；滬股通額度全日用２１億元

﹡羅兵咸表示同股不同權對今年新股市場衝擊不大只涉數宗；羅兵咸料今年港

重奪新股全球第一，集資額逾２０００億元

﹡安捷證券表示專注醫療產業股權投資，正申請機構融資牌照

﹡台灣元大商業銀行開設香港分行，提供存款及外幣放款等業務

﹡萬通表示即享年金客戶佔比低於一成，年輕人月供年金見增長

﹡星展及安達保險啟動區域一般保險合作協議，為期１５年

﹡中原表示去年現樓登記升３９％，匯豐銀行市佔居榜首

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