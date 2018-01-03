《日出而作》標指納指創新高，金價升，壹傳媒售壹週刊料今日完成

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４８２４．０１ 升 １０４．７９點╱０．４２％

標普５００ ２６９５．８１ 升 ２２．２０點╱０．８３％

納斯達克 ７００６．９０ 升 １０３．５１點╱１．５０％

倫敦富時１００ ７６４８．１０ 跌 ３９．６７點╱０．５２％

法蘭克福ＤＡＸ １２８７１．３９ 跌 ４６．２５點╱０．３６％

巴黎ＣＡＣ４０ ５２８８．６０ 跌 ２３．９６點╱０．４５％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．１７，歐元兌美元１．２０６４



《最新資訊》﹡美國１２月製造業ＰＭＩ升至近３年最高

﹡「黃埔五街」兩地盤恆地（０００１２）申強拍

﹡大嶼山小蠔灣車廠，住宅樓面１１２０萬呎

﹡美聯：經濟佳樓市旺，豪宅價升幅跑贏細戶

﹡主要油管恢復運作油價微軟，金價續漲

﹡貨幣政策工具箱升級，精準平衡流動性及去槓桿

﹡２０１７年商務客機未錄死亡事故，為歷來最安全

﹡伊朗指責聯合國及沙特等煽動動亂，有示威者或判死刑

﹡美股首日開門紅，蘋果升近２％，美債收益率上揚

﹡美元延續頹勢，今年首個交易日跌至逾３個月低位

﹡賈躍亭妻甘薇再發長微博：希望大家給他一些時間

﹡香港教育附屬被入稟，求頒令康宏配售無效

﹡美國看淡兩韓會談前景，警告北韓不要再試射導彈

﹡光啟科學（００４３９）與齊魯交通簽訂「智慧交通」戰略協議

﹡金斯瑞（０１５４８）獲深Ａ譽衡藥業委託研發癌症免疫治療藥物

﹡恆投證券（０１４７６）九名股東擬售近３０％股權予中信國安，涉９０億

人幣

﹡龍光（０３３８０）去年銷售額４３４億人幣，增５１％



《國企紅籌》﹡中航國際（００１６１）及控股股東逾２３億悉售中航萬科



《神州民企》﹡中國農業生態（０８１６６）終止收購生物技術研究商，棄發換股債



《中國要聞》﹡北京去年商品住宅用地供應量７２１公頃，超出計劃

﹡張高麗：雄安規劃框架基本成熟，適時啟動重點項目

