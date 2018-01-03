《盤後部署》港股升勢放緩屬正常表現，短期仍有力挑戰３０８００

《經濟通通訊社３日專訊》美股隔晚（２日）三大指數均造好，標指和納指創下新高，而在

科技股及半導體股的帶動下，納指更突破７０００點，升１０３點或１﹒５０％，報７００６點

。伊朗動盪的政局及北韓最高領導人金正恩的新年賀詞，未有為美股帶來明顯負面影響。港股今

早高開１４３點報３０６５８，其後升幅曾一度擴大至２０９點見３０７２４點，再創逾十年高

位，但之後升幅收窄。最終收報３０５６０點，僅升４５點。主板成交１３０８﹒３２億元。

國指升２０點或０﹒１６６％，報１２０８８。滬指漲２０點或０﹒６２％，報３３６９點

。



＊港股３１０００點將見阻力＊



港股踏入２０１８年第二個交易日隨即見阻力，今早最高曾見３０７２４點再創逾十年高，

交投亦暢旺，但仍未能夠借勢再彈高。主要由於昨日單日升幅偏大，現時升勢放緩，相信亦只是

正常表現，料短期內大市有力挑戰３０８００水平。可是，若希望再上試３１０００水平，則需

要更多有利消息支持，此亦是港股短期的阻力位。

手機設備股近日現反彈，舜宇（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）等均一同收復多條主要

平均線，在經歷２０１７年１１月中旬開始的低潮期後終現反彈，勢頭亦重新轉好。可是，由於

出貨量等數據反映行業的增長或放緩，基本面未必像以往般強勢，投資者若早前未有於低位入手

，則較適宜先觀察股份表現。



＊觀望美國公布議息會議記錄＊



美國聯儲局將於明日（４日）公開２０１７年１２月中旬的議息會議記錄，局方在該次會議

宣布加息０﹒２５厘，為全年的第三次加息。從會議記錄中，或可參透出美國２０１８年加息步

伐，投資者需要密切留意。

美國將於本周五（５日）公布２０１７年１２月份非農就業數據，市場預計非農就業職位會

增加１８﹒９萬個，增幅較１１月的２２﹒８萬個為少，而估計失業率將會維持４﹒１％水平不

變，薪酬增幅則有可能會擴大。

美國稅改法案通過，已有企業宣布「還富於員工」。美國航空與西南航空表示，將會向僱員

派發一次性的１０００美元花紅，西南航空更表示會向慈善團體捐款。觀望日後會否再有更多企

業跟隨，大眾有機會因而對稅改法案改觀。（ａｌ）

