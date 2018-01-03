《古臣周記－古臣》迎接旺市，大中型股並行

《古臣周記》２０１７年過去，魚缸雖然未能收喺三萬點樓上，但係噚日（２日）２０１８

年第一個交易日，就迅速升破三萬點，大升近６００點，今朝（３日）仲直闖３０７２４點再創

逾十年高，睇嚟放完假孖屐Ｄ錢變得積極返，２０１８年初段應該都係旺市。



＊２０１８年開局不錯，資金沽債買股＊



其實阿臣整體上對大市有信心，唔計噚日魚缸升近６００點，Ａ股方面升勢亦比預期中大，

可視為幾好嘅開局，資金於Ａ股都ｒｉｓｋ ｏｎ返。除非孖屐出現全面性嘅市場風險，否則短

期中港孖屐表現都會唔錯。

暫時孖屐都係認為花旗國會加息，所以債息會升，整體嚟講機構投資者２０１８年策略都係

會沽債買股。不過，阿臣又認為，上年大市升唔少，以港股為例，近日資金都開始轉攻中型股份

，因此阿臣認為資金嘅取向同上年唔同，今年孖屐唔會再係只升大藍籌，反而一Ｄ優質大、中型

股份都要留意，否則都會走咗寶。



＊買入渣打ｃａｌｌ輪，增加組合槓桿＊



至於股份策略方面，阿臣檢討過倉位後，覺得有必要利用槓桿倍化回報，無需將太多錢責喺

郁得相對慢嘅股份上。既然南方Ａ５０（０２８２２）已經升到貼近１６蚊，不過南方Ａ５０牛

（６１７３８）２月到期，阿臣於是就先喺１５﹒８４銀沽出南方Ａ５０正股，然後再以

０﹒１７１銀沽走６１７３８。再將套現嗰一筆錢，遲Ｄ買返６月先到期嘅南方Ａ５０牛

（６７０７７），另外再用少少錢投放於中型股份上面。觀乎近日除咗大股會升之外，就連一Ｄ

中型股甚至創業板亦被炒起。不過創業板除咗博賣殼之外，除非有業績支持，否則其他股份值博

率唔高，所以阿臣都係決定向中型股落手。

阿臣之前曾經沽過中海物業（０２６６９），估唔到而家中海物業近日似乎有想種新開車嘅

姿態。所以阿臣就以２﹒１６銀買入５０００股中海物業，因為中海物業基本面太好，後台又強

勁，市值暫時低過一百億，上升空間大。另外，阿臣再攞少少錢博渣打（０２８８８），希望公

司一直重組時，估值可以得到重估，所以再以０﹒３６５銀買入兩萬股渣打認購證

（１６６２２），博渣打短期升得返上接近８８蚊水平時將張ｃａｌｌ輪平倉。



表列截至１月３日止（１１：３０ａｍ）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

騰訊 ２００股 ３６２﹒００元 ４２２﹒８００元 ８４５６０元

中海物業 ５０００股 ２﹒１６元 ２﹒２１０元 １１０５０元

渣打認購證 ２萬股 ０﹒３６５元 ０﹒３７５元 ７５００元



美股：

Ｔｅｓｌａ ２股 ３１６美元 ３２０﹒５３美元 ６４１﹒０６美元

＃（約５０１２港元）

亞馬遜 １股 ９７３美元 １１８９﹒０１美元 １１８９﹒０１美元

＃（約９２９５港元）

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＃以美電７﹒８１７８計算



組合變動

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股份 每股作價（元） 數量 計及手續費後金額（元） 盈╱虧（元）

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沽出：

南方Ａ５０ １５﹒８４０ １０００股 １５７６８ 賺３７６

南方Ａ５０牛證 ０﹒１７１ １６萬股 ２７２７５ 賺５２７６



買入：

中海物業 ２﹒１６０ ５０００股 １０８６６

渣打認購證 ０﹒３６５ ２萬股 ７３６４

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股票市值 ： １１７４１７元

剩餘現金 ： ２７８４４元

組合淨值 ： １４５２６１元



組合本月收益表現：＋ ６﹒７％（截至上月底止組合淨值：１３６０９８元）

組合累計收益表現：＋３８﹒３％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：３０ａｍ

