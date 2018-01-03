【本港樓市】資本策略料今年樓市表現好過去年，看好豪宅及上車盤

《經濟通通訊社３日專訊》資本策略地產（００４９７）執行董事方文彬表示，現時仍未看

到樓市短期有需要調整，預料２０１８年樓市將會繼續整體向上，表現亦會好過２０１７年。

在各類住宅項目中，方氏表示，較看好傳統豪宅及上車盤，認為該些單位表現會較整體市場

升幅更高，去貨速度亦更快。

對於今年美國加快加息速度，方氏認為，市場已預期息口將會上升，並已反映在樓市表現上

。

他續指，公司今年將會推出三個樓盤，包括渣甸山白建時道項目逾１０個單位、沙田九肚逾

１０間洋房及上海的住宅項目。（ｋｙ）

