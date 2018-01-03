《經濟通通訊社３日專訊》資本策略地產（００４９７）執行董事方文彬表示，現時仍未看
到樓市短期有需要調整，預料２０１８年樓市將會繼續整體向上，表現亦會好過２０１７年。
在各類住宅項目中，方氏表示，較看好傳統豪宅及上車盤，認為該些單位表現會較整體市場
升幅更高，去貨速度亦更快。
對於今年美國加快加息速度，方氏認為，市場已預期息口將會上升，並已反映在樓市表現上
。
他續指，公司今年將會推出三個樓盤，包括渣甸山白建時道項目逾１０個單位、沙田九肚逾
１０間洋房及上海的住宅項目。（ｋｙ）
03/01/2018 17:54
【本港樓市】資本策略料今年樓市表現好過去年，看好豪宅及上車盤
《經濟通通訊社３日專訊》資本策略地產（００４９７）執行董事方文彬表示，現時仍未看
到樓市短期有需要調整，預料２０１８年樓市將會繼續整體向上，表現亦會好過２０１７年。
在各類住宅項目中，方氏表示，較看好傳統豪宅及上車盤，認為該些單位表現會較整體市場
升幅更高，去貨速度亦更快。
對於今年美國加快加息速度，方氏認為，市場已預期息口將會上升，並已反映在樓市表現上
。
他續指，公司今年將會推出三個樓盤，包括渣甸山白建時道項目逾１０個單位、沙田九肚逾
１０間洋房及上海的住宅項目。（ｋｙ）
|生財有道03/01/2018
【2018財經預言】料加息3次供款多1成，公共年金帶旺退休產品
|剖析天下03/01/2018
美國零售業績報捷
|剖析天下03/01/2018
【2017年回顧】大行預測錯多對少
|生財有道03/01/2018
投保人今年起需繳保監局徵費 首階段為保費0.04%
|國際動態03/01/2018
南韓倡北韓 下周板門店商冬奧
|興證快訊02/01/2018
2018 經濟展望
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰