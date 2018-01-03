《經濟通通訊社３日專訊》恆地（０００１２）營業（一）部總經理林達民表示，今年市場
各類型物業銷情理想，在去年第四季樓市尤其熾熱，預料今年樓價將會再有１０％升幅。
對於集團推盤策略，林達民指，將會於本月底再作詳細公布，目前計劃於今年內推出１０個
新盤，涉及約２０００伙。他並指，集團將會繼續視乎地價去決定投地策略。（ｋｙ）
03/01/2018 18:35
【本港樓市】恒地：年內推１０個新盤涉二千伙，料全年樓價升一成
《經濟通通訊社３日專訊》恆地（０００１２）營業（一）部總經理林達民表示，今年市場
各類型物業銷情理想，在去年第四季樓市尤其熾熱，預料今年樓價將會再有１０％升幅。
對於集團推盤策略，林達民指，將會於本月底再作詳細公布，目前計劃於今年內推出１０個
新盤，涉及約２０００伙。他並指，集團將會繼續視乎地價去決定投地策略。（ｋｙ）
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