《經濟通通訊社３日專訊》新世界發展（０００１７）營業及市務高級總監楊文表示，集團
於去年全年共套現近１６０億元，相信今年樓市仍會穩步向上，並看好豪宅及港島區項目。
對於集團今年的推盤計劃，他續指，相信於一個月內能夠推出與新地（０００１６）合作發
展的西半山「巴丙頓山」項目，並將陸續推出與恆地（０００１２）合作的元朗「尚悅．方」項
目、北角「繼園里」及土瓜灣項目。（ｋｙ）
03/01/2018 18:46
【本港樓市】新世界：去年套現近１６０億元，料月內推西半山項目
《經濟通通訊社３日專訊》新世界發展（０００１７）營業及市務高級總監楊文表示，集團
於去年全年共套現近１６０億元，相信今年樓市仍會穩步向上，並看好豪宅及港島區項目。
對於集團今年的推盤計劃，他續指，相信於一個月內能夠推出與新地（０００１６）合作發
展的西半山「巴丙頓山」項目，並將陸續推出與恆地（０００１２）合作的元朗「尚悅．方」項
目、北角「繼園里」及土瓜灣項目。（ｋｙ）
|生財有道03/01/2018
【2018財經預言】料加息3次供款多1成，公共年金帶旺退休產品
|剖析天下03/01/2018
美國零售業績報捷
|剖析天下03/01/2018
【2017年回顧】大行預測錯多對少
|生財有道03/01/2018
投保人今年起需繳保監局徵費 首階段為保費0.04%
|國際動態03/01/2018
南韓倡北韓 下周板門店商冬奧
|興證快訊02/01/2018
2018 經濟展望
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰