【本港樓市】新世界：去年套現近１６０億元，料月內推西半山項目

《經濟通通訊社３日專訊》新世界發展（０００１７）營業及市務高級總監楊文表示，集團

於去年全年共套現近１６０億元，相信今年樓市仍會穩步向上，並看好豪宅及港島區項目。

對於集團今年的推盤計劃，他續指，相信於一個月內能夠推出與新地（０００１６）合作發

展的西半山「巴丙頓山」項目，並將陸續推出與恆地（０００１２）合作的元朗「尚悅．方」項

目、北角「繼園里」及土瓜灣項目。（ｋｙ）

