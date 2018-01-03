《經濟通通訊社３日專訊》美聯集團（０１２００）舉行周年酒會，主席黃建業表示，去年
樓市受低息口及股市造好等因素帶動「長升長有」，今年將會特別看好甲級寫字樓、工廈及超級
豪宅，並預料面積愈大的超級豪宅會愈受歡迎，價格將會繼續破記錄。
他亦認為，「細價樓」仍然存在剛性需求，預料「細價樓」樓價將會有一成升幅。不過，由
於今年加息步伐加快，因此預料２０１８年樓市的上升動力將會減慢。
在去年市場暢旺下，黃氏提到公司將會繼續擴充分行網絡及增加人手，並拓展互聯網業務。
（ｋｙ）
03/01/2018 19:22
【本港樓市】美聯：超級豪宅繼續破記錄，惟整體樓市上升動力減少
《經濟通通訊社３日專訊》美聯集團（０１２００）舉行周年酒會，主席黃建業表示，去年
樓市受低息口及股市造好等因素帶動「長升長有」，今年將會特別看好甲級寫字樓、工廈及超級
豪宅，並預料面積愈大的超級豪宅會愈受歡迎，價格將會繼續破記錄。
他亦認為，「細價樓」仍然存在剛性需求，預料「細價樓」樓價將會有一成升幅。不過，由
於今年加息步伐加快，因此預料２０１８年樓市的上升動力將會減慢。
在去年市場暢旺下，黃氏提到公司將會繼續擴充分行網絡及增加人手，並拓展互聯網業務。
（ｋｙ）
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