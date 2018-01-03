《午市前瞻》美國即將公布議息會議紀錄，港股可上試３１０００點

《經濟通通訊社３日專訊》美股隔晚（２日）三大指數均造好，當中納指更突破七千點關口

，收報７００６點創收市新高。港股今早高開１４３點，開報３０６５８，再創逾十年高。其後

在科技相關股及內房股帶動下，升幅曾一度擴大至２０９點，高見３０７２４點，但之後升幅收

窄。最終午收報３０６１５點，僅升１００點。主板成交７５０﹒０９億元。

國指升６０點或０﹒４９８％，報１２１２９點。滬指漲３０點或０﹒９１％，報３３７８

點。



＊科技股跟隨外圍造好，騰訊獲瑞信續看４６０元＊



騰訊（００７００）跟隨美國科技股走高，加上獲瑞信維持目標價４６０元，半日上升

１﹒２９％，報４２３﹒２元。

手機設備股同樣造好，舜宇光學（０２３８２）上升０﹒３７％，報１０９﹒５元；瑞聲科

技（０２０１８）上升１﹒４％，報１５１﹒９元，兩者於開市競價時段均續升逾５％。

半導體股方面，ＡＳＭ（００５２２）雖然被野村續予「減持」評級，仍升３﹒６７％，報

１１２﹒９元；中芯（００９８１）上升０﹒１６％，報１２﹒６４元；華虹（０１３４７）無

升跌，報１６﹒０４元。

軟件股亦跟隨上升，金山軟件（０３８８８）上升４﹒３％，報２６﹒７元；金蝶

（００２６８）上升２﹒５２％，報４﹒４７元；擎天軟件（０１２９７）上升２﹒６６％，報

２﹒３２元。



＊汽車股造好吉利漲３％，中生金斯瑞均再創新高＊



吉利（００１７５）獲多間大行唱好，高盛維持「買入」評價，並把目標由３１﹒３元升至

３１﹒４４元，上升２﹒９３％，報２８﹒１５元；長汽（０２３３３）上升１﹒０４％，報

９﹒７元；北汽（０１９５８）上升２﹒５％，報１０﹒６６元；比亞迪（０１２１１）上升

２﹒６６％，報７１﹒５元。

中生製藥（０１１７７）高見１４﹒３６元再創上市新高，上升３﹒４８％，報１４﹒２８

元；金斯瑞（０１５４８）獲深Ａ譽衡藥業委託研發癌症藥物，上升１６﹒７９％，報２４﹒７

元，盤中高見２４﹒７５元創新高。

內房股昨日強勢跑出，融創（０１９１８）今早高開，但午收僅上升０﹒２８％，報

３６﹒２５元；恆大（０３３３３）上升０﹒７１％，報２８﹒４元；中海外（００６８８）上

升３﹒２３％，報２７﹒１５元，為半日最大升幅藍籌股。

重磅股方面，匯腔（００００５）倒跌０﹒２５％，報８１﹒１元；港交所（００３８８）

上升０﹒４８％，報２５１﹒４元；友邦（０１２９９）上升０﹒３７％，報６７﹒９元。



＊林嘉麒：手機設備股不宜高追，美高梅可作行業首選＊



宏匯證券研究部主管林嘉麒對《經濟通通訊社》表示，美國科技股於去年底的跌勢略為喘急

，昨日蘋果獲券商唱好借勢反彈，加上亞洲股市於２０１８年首日表現不俗，相關科技股錄得明

顯升幅，帶動港股今日繼續造好。另外，中證監上周宣布開展Ｈ股全流通試點，雖目前已大致反

映相關利好因素，但中長線而言有助提高Ａ股估值。

展望後市，港股仍有望挑戰更高水平，主要有兩大因素；第一，美國將分別於本周四

（４日）及本周五（５日）公布１２月議息會議紀錄及１２月非農新增職位數據，由於近期公布

的經濟數據都較為理想，預期聯儲局對今年的經濟展望亦會相對樂觀，有利美股繼續反彈；第二

，Ａ股去年表現跑輸不少，昨日借人行實施短期定向降準反彈，加上人行放水有助釋放流動性，

短期有望上試三千四。技術上，港股短線有很大機會上試３１０００點，農曆新年假期前亦有望

挑戰３２０００點，十天線（２９７００點）見短線支持。

板塊方面，手機設備股近日走勢強勁，但林嘉麒建議投資者不應繼續高追，因目前智能手機

行業環境不佳，從而拖累出貨量下跌，市場不願給予該板塊更高估值。過去一個多月，多隻股份

持續下滑，並出現超賣，故目前走勢只是技術性反彈為主，投資者宜趁高位食胡。

林嘉麒又指，由於市場早前憧憬１２月份賭收表現，日前相關數據出台並不如預期理想，拖

累賭股受壓。不過，賭股昨日於低位見買盤承接，反映投資者仍看好賭股表現，一月份又作為傳

統賭業旺季，賭股有機會繼續造好。選股方面，美高梅（０２２８２）即將有新項目開業，除短

線可吸引更多遊客外，現金流可即刻改善，故可作行業首選，短線目標可望２５元以上。龍頭銀

娛（０００２７）亦可作部署，料一月下旬可挑戰６５元至７０元水平。（ａｌ、ｔｔ）

