  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/01/2018 12:45

《午市前瞻》美國即將公布議息會議紀錄，港股可上試３１０００點

　　《經濟通通訊社３日專訊》美股隔晚（２日）三大指數均造好，當中納指更突破七千點關口
，收報７００６點創收市新高。港股今早高開１４３點，開報３０６５８，再創逾十年高。其後
在科技相關股及內房股帶動下，升幅曾一度擴大至２０９點，高見３０７２４點，但之後升幅收
窄。最終午收報３０６１５點，僅升１００點。主板成交７５０﹒０９億元。
　　國指升６０點或０﹒４９８％，報１２１２９點。滬指漲３０點或０﹒９１％，報３３７８
點。

＊科技股跟隨外圍造好，騰訊獲瑞信續看４６０元＊

　　騰訊（００７００）跟隨美國科技股走高，加上獲瑞信維持目標價４６０元，半日上升
１﹒２９％，報４２３﹒２元。
　　手機設備股同樣造好，舜宇光學（０２３８２）上升０﹒３７％，報１０９﹒５元；瑞聲科
技（０２０１８）上升１﹒４％，報１５１﹒９元，兩者於開市競價時段均續升逾５％。
　　半導體股方面，ＡＳＭ（００５２２）雖然被野村續予「減持」評級，仍升３﹒６７％，報
１１２﹒９元；中芯（００９８１）上升０﹒１６％，報１２﹒６４元；華虹（０１３４７）無
升跌，報１６﹒０４元。
　　軟件股亦跟隨上升，金山軟件（０３８８８）上升４﹒３％，報２６﹒７元；金蝶
（００２６８）上升２﹒５２％，報４﹒４７元；擎天軟件（０１２９７）上升２﹒６６％，報
２﹒３２元。

＊汽車股造好吉利漲３％，中生金斯瑞均再創新高＊

　　吉利（００１７５）獲多間大行唱好，高盛維持「買入」評價，並把目標由３１﹒３元升至
３１﹒４４元，上升２﹒９３％，報２８﹒１５元；長汽（０２３３３）上升１﹒０４％，報
９﹒７元；北汽（０１９５８）上升２﹒５％，報１０﹒６６元；比亞迪（０１２１１）上升
２﹒６６％，報７１﹒５元。
　　中生製藥（０１１７７）高見１４﹒３６元再創上市新高，上升３﹒４８％，報１４﹒２８
元；金斯瑞（０１５４８）獲深Ａ譽衡藥業委託研發癌症藥物，上升１６﹒７９％，報２４﹒７
元，盤中高見２４﹒７５元創新高。
　　內房股昨日強勢跑出，融創（０１９１８）今早高開，但午收僅上升０﹒２８％，報
３６﹒２５元；恆大（０３３３３）上升０﹒７１％，報２８﹒４元；中海外（００６８８）上
升３﹒２３％，報２７﹒１５元，為半日最大升幅藍籌股。
　　重磅股方面，匯腔（００００５）倒跌０﹒２５％，報８１﹒１元；港交所（００３８８）
上升０﹒４８％，報２５１﹒４元；友邦（０１２９９）上升０﹒３７％，報６７﹒９元。

＊林嘉麒：手機設備股不宜高追，美高梅可作行業首選＊

　　宏匯證券研究部主管林嘉麒對《經濟通通訊社》表示，美國科技股於去年底的跌勢略為喘急
，昨日蘋果獲券商唱好借勢反彈，加上亞洲股市於２０１８年首日表現不俗，相關科技股錄得明
顯升幅，帶動港股今日繼續造好。另外，中證監上周宣布開展Ｈ股全流通試點，雖目前已大致反
映相關利好因素，但中長線而言有助提高Ａ股估值。
　　展望後市，港股仍有望挑戰更高水平，主要有兩大因素；第一，美國將分別於本周四
（４日）及本周五（５日）公布１２月議息會議紀錄及１２月非農新增職位數據，由於近期公布
的經濟數據都較為理想，預期聯儲局對今年的經濟展望亦會相對樂觀，有利美股繼續反彈；第二
，Ａ股去年表現跑輸不少，昨日借人行實施短期定向降準反彈，加上人行放水有助釋放流動性，
短期有望上試三千四。技術上，港股短線有很大機會上試３１０００點，農曆新年假期前亦有望
挑戰３２０００點，十天線（２９７００點）見短線支持。
　　板塊方面，手機設備股近日走勢強勁，但林嘉麒建議投資者不應繼續高追，因目前智能手機
行業環境不佳，從而拖累出貨量下跌，市場不願給予該板塊更高估值。過去一個多月，多隻股份
持續下滑，並出現超賣，故目前走勢只是技術性反彈為主，投資者宜趁高位食胡。
　　林嘉麒又指，由於市場早前憧憬１２月份賭收表現，日前相關數據出台並不如預期理想，拖
累賭股受壓。不過，賭股昨日於低位見買盤承接，反映投資者仍看好賭股表現，一月份又作為傳
統賭業旺季，賭股有機會繼續造好。選股方面，美高梅（０２２８２）即將有新項目開業，除短
線可吸引更多遊客外，現金流可即刻改善，故可作行業首選，短線目標可望２５元以上。龍頭銀
娛（０００２７）亦可作部署，料一月下旬可挑戰６５元至７０元水平。（ａｌ、ｔｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道03/01/2018
【2018財經預言】料加息3次供款多1成，公共年金帶旺退休產品
剖析天下03/01/2018
美國零售業績報捷
剖析天下03/01/2018
【2017年回顧】大行預測錯多對少
生財有道03/01/2018
投保人今年起需繳保監局徵費 首階段為保費0.04%
國際動態03/01/2018
南韓倡北韓 下周板門店商冬奧
興證快訊02/01/2018
2018 經濟展望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
政是有心 ． 余君雋
一地兩檢依據不引基本法 北京釜底抽薪無招勝有招 100
玩樂好去處
【AIA歐陸嘉年華2017】編輯精選10大「必玩」機動遊戲＋攤位「贏公仔」攻略
暢所欲妍 ． 屈穎妍
寫給熊寶寶局長的聖誕願望 29
樓市點評 ． 汪敦敬
2018年我對樓市的十大忠告 7
創業兵團
80後窮小子揣1萬元闖韓 變出逾億王國
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
語言與美學 8
打工秘笈
【得不償失】咪以為幫朋友打工好爽… 3
鬆一鬆 ． 通通
【天堂與地獄】19家航空公司的「經濟艙與頭等艙餐點大比對」 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
頭髮開始稀疏？4種飲食防止脫髮 1
陶冬天下 ． 陶冬
美國稅改刺激政策競爭 經濟會議預示貨幣調整 4
我做Marketing ． Michael & Derek
【Meeting攻防術】當你正在present，那個專做損人不利己事的同事開口了… 3
足球俱樂部 ． 主教練
陣前易帥 立竿見影 莫天才大Sam踢法啱護級
玄來更精彩 ． 黃美雲
明年開工日子有咁好 香港應該有運行 2
花生味辦公室 ． 玄米米
公司聖誕Online Party？高科技抽獎，老闆齊齊黑箱作業 2
我家私房菜 ． 韋太
【簡易家常菜】豆豉鯪魚炒油麥菜 1
食療新意思 ． 陳沛思
【解酒舒緩喉嚨痛】陳皮鹽焗茶 2
第一桶金 ． 方元
人民幣國際化，更看好港交所（下） 2
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【不適合還是不適應？】派散水餅之前，你應該問自己的問題
形象UP！ ． 藍婷
【Party look要適可而止！】選對就是女神，選錯就變外星人 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
這4天怎過？
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
玩樂好去處
【AIA歐陸嘉年華2017】編輯精選10大「必玩」機動遊戲＋攤位「贏公仔」攻略
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著 2
行政人員
【跨世代歌神】張學友紅足30年 搵食心法
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【離天王巨星一步之遙】The Come Back Kid陳冠希 2
為理發聲 ． 石老師工作室
毋忘歷史教誨 認清道德真偽 40
辦公室政治 ． 潘少權
【最偉大的上司】失勢了仍留在公司，原來是因為…… 4
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】冇禮貌可能冇命！ 5
廣告背後 ． 袁靜
【超洋蔥】你一輩子最後悔的事是甚麼…… 5
星座命理
【請好好愛惜】3種對感情最謹慎的男生！ 3
創業兵團
80後窮小子揣1萬元闖韓 變出逾億王國
我做Marketing ． Michael & Derek
1個失業者的自白：迷失在Comfort Zone 5
樓市點評 ． 汪敦敬
2018年我對樓市的十大忠告 7
美女中醫 ． 譚莉英
【久咳總在秋冬季？】中醫講解咳嗽的2種病因+止咳2招 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
4個解喉嚨痛秘方 話你知邊款食物真止痛？ 6
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
抗爭改變了甚麼？ 18
香港街頭美食
【覓食紅磡】登上烈陽號！首間海賊王餐廳終於登陸香港 3
形象UP！ ． 藍婷
【以細節取勝】靠「讓」字，贏氣度、贏好感？ 4
「男」言之隱 NEW
性事無限期 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
五十後的投資心態
產品簡介

【DIVA Channel】賞睇《追命列車》

【etnet New Year Bonus賞你】AIA友邦歐陸嘉年華2017/2018

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 TSUBAKI冬限定．薑油潤澤洗護套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊