《經濟通通訊社３日專訊》國農金融投資（０８１２０）發盈警，預料截至去年底止２０１
７財政年度錄得大額虧損，而２０１６年度虧損約１４４０萬元。
公司表示，去年香港股市波動，故錄得證券投資分部虧損約８７５０萬元，而於２０１６財
政年度則錄得按公平值計入損益之金融資產收益約２０萬元。（ｃｈ）
03/01/2018 18:38
【企業盈警】國農金融（８１２０）料股市波動令去年錄得大額虧損
《經濟通通訊社３日專訊》國農金融投資（０８１２０）發盈警，預料截至去年底止２０１
７財政年度錄得大額虧損，而２０１６年度虧損約１４４０萬元。
公司表示，去年香港股市波動，故錄得證券投資分部虧損約８７５０萬元，而於２０１６財
政年度則錄得按公平值計入損益之金融資產收益約２０萬元。（ｃｈ）
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