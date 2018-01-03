【企業盈警】國農金融（８１２０）料股市波動令去年錄得大額虧損

《經濟通通訊社３日專訊》國農金融投資（０８１２０）發盈警，預料截至去年底止２０１

７財政年度錄得大額虧損，而２０１６年度虧損約１４４０萬元。

公司表示，去年香港股市波動，故錄得證券投資分部虧損約８７５０萬元，而於２０１６財

政年度則錄得按公平值計入損益之金融資產收益約２０萬元。（ｃｈ）

