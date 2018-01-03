【新股上市】阜博（３７３８）暗盤收３﹒１４元高招股價近２２％

《經濟通通訊社３日專訊》線上視頻內容保護服務供應商阜博集團（０３７３８）明天

（４日）掛牌，今日於輝立暗盤交易場，開報２﹒９３元，高招股價２﹒５８元約１３﹒６％。

收報３﹒１４元，較招股價高２１﹒７％。每手１０００股，不計手續費賺５６０元。（ｃｈ）

