《經濟通通訊社３日專訊》線上視頻內容保護服務供應商阜博集團（０３７３８）明天
（４日）掛牌，今日於輝立暗盤交易場，開報２﹒９３元，高招股價２﹒５８元約１３﹒６％。
收報３﹒１４元，較招股價高２１﹒７％。每手１０００股，不計手續費賺５６０元。（ｃｈ）
03/01/2018 18:44
【新股上市】阜博（３７３８）暗盤收３﹒１４元高招股價近２２％
《經濟通通訊社３日專訊》線上視頻內容保護服務供應商阜博集團（０３７３８）明天
（４日）掛牌，今日於輝立暗盤交易場，開報２﹒９３元，高招股價２﹒５８元約１３﹒６％。
收報３﹒１４元，較招股價高２１﹒７％。每手１０００股，不計手續費賺５６０元。（ｃｈ）
|生財有道03/01/2018
【2018財經預言】料加息3次供款多1成，公共年金帶旺退休產品
|剖析天下03/01/2018
美國零售業績報捷
|剖析天下03/01/2018
【2017年回顧】大行預測錯多對少
|生財有道03/01/2018
投保人今年起需繳保監局徵費 首階段為保費0.04%
|國際動態03/01/2018
南韓倡北韓 下周板門店商冬奧
|興證快訊02/01/2018
2018 經濟展望
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰