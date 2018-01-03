《經濟通通訊社３日專訊》莊皇集團公司（０８５０１）明天首掛，於輝立暗盤交易場，收
報１﹒５７元，較招股價１﹒５６元高０﹒６４％。每手２０００股，不計手續費賺２０元。
（ｃｈ）
03/01/2018 18:45
【新股上市】莊皇（８５０１）暗盤收１﹒５７元高招股價０﹒６％
《經濟通通訊社３日專訊》莊皇集團公司（０８５０１）明天首掛，於輝立暗盤交易場，收
報１﹒５７元，較招股價１﹒５６元高０﹒６４％。每手２０００股，不計手續費賺２０元。
（ｃｈ）
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