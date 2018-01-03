【夜期時段】即月期指最新報３０６１２點，跌３點，高水５１點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０６１６點，升１點，高水５６點

，最新報３０６１２點，跌３點，高水５１點，合約成交８４２張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１２３點，升４點，高水３５點，最新報

１２１１０點，跌９點，高水２１點，合約成交５８１張。（ｊｎ）

