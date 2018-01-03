【本港經濟】本港１１月零售業總銷貨值升７﹒５％，高於市場預期

《經濟通通訊社３日專訊》政府統計處公布，今年１１月零售業總銷貨價值的臨時估計為

３８７億元，按年升７﹒５％，高於市場預期。１０月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升

３﹒９％。首１１個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升１﹒８％。

扣除其間價格變動後，１１月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升６﹒９％。１０月的

零售業總銷貨數量的修訂估計按年上升３﹒６％。首１１個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估

計上升１﹒７％。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，１１月珠寶首飾、鐘表及名貴禮物

的銷貨價值按年上升７﹒９％。其次為百貨公司貨品（銷貨價值上升５﹒７％）；超級市場貨品

（上升１﹒９％）；服裝（上升３﹒５％）；食品、酒類飲品及煙草（上升３﹒８％）；藥物及

化妝品（上升１２﹒５％）；雜項耐用消費品（上升２７﹒４％）；其他未分類消費品（上升

１１﹒３％）；電器及攝影器材（上升９﹒８％）；汽車及汽車零件（上升５﹒３％）；燃料（

上升４﹒０％）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升５﹒６％）；家具及固定裝置（上升

２﹒１％）；書報、文具及禮品（上升０﹒５％）；中藥（上升８﹒０％）；以及眼鏡店（上升

５﹒５％）。

截至１１月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計

上升５﹒６％，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升４﹒７％。

政府發言人指出，零售業銷售在１１月份加快增長，按年升幅可觀，反映期內訪港旅客人次

顯著增長，以及消費情緒樂觀。鑑於良好的就業和收入情況會為消費意欲帶來支持，以及訪港旅

遊業持續復甦，零售業銷售的短期前景維持正面。政府會密切留意相關情況。（ｂｉ）

