【本港樓市】英皇旗下喜遇錄８４５萬最高成交價，至今套現逾６億

《經濟通通訊社３日專訊》英皇國際（００１６３）旗下長沙灣「喜遇」Ｔｈｅ

Ａｍｕｓｅｄ於今天錄得一宗成交，單位為２８樓Ｂ室，實用面積為４１０平方呎，成交價

８４５﹒２４萬元，實用呎價約２﹒０６萬元，為該盤開售以來的最高成交價。

喜遇合共１３６個住宅單位，至今已累積售出１３３個單位，套現超過６億元。（ｌｙ）

