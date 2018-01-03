《經濟通通訊社３日專訊》英皇國際（００１６３）旗下長沙灣「喜遇」Ｔｈｅ
Ａｍｕｓｅｄ於今天錄得一宗成交，單位為２８樓Ｂ室，實用面積為４１０平方呎，成交價
８４５﹒２４萬元，實用呎價約２﹒０６萬元，為該盤開售以來的最高成交價。
喜遇合共１３６個住宅單位，至今已累積售出１３３個單位，套現超過６億元。（ｌｙ）
03/01/2018 18:55
【本港樓市】英皇旗下喜遇錄８４５萬最高成交價，至今套現逾６億
《經濟通通訊社３日專訊》英皇國際（００１６３）旗下長沙灣「喜遇」Ｔｈｅ
Ａｍｕｓｅｄ於今天錄得一宗成交，單位為２８樓Ｂ室，實用面積為４１０平方呎，成交價
８４５﹒２４萬元，實用呎價約２﹒０６萬元，為該盤開售以來的最高成交價。
喜遇合共１３６個住宅單位，至今已累積售出１３３個單位，套現超過６億元。（ｌｙ）
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