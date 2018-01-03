【新股上市】福紡控股輝立暗盤收報０﹒２０５元，每手蝕１８０元

《經濟通通訊社３日專訊》福紡控股（０８５０６）明日掛牌。該股於輝立暗盤收報

０﹒２０５元，較招股價０﹒２２元跌６﹒８％。以每手１２０００股計算，不計手續費，每股

蝕１８０元。

該股於耀才暗盤收報０﹒２１元，較招股價跌４﹒５５％。不計手續費，每手蝕１２０元。

（ｌｙ）

