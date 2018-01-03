《經濟通通訊社３日專訊》福紡控股（０８５０６）明日掛牌。該股於輝立暗盤收報
０﹒２０５元，較招股價０﹒２２元跌６﹒８％。以每手１２０００股計算，不計手續費，每股
蝕１８０元。
該股於耀才暗盤收報０﹒２１元，較招股價跌４﹒５５％。不計手續費，每手蝕１２０元。
（ｌｙ）
03/01/2018 18:46
【新股上市】福紡控股輝立暗盤收報０﹒２０５元，每手蝕１８０元
《經濟通通訊社３日專訊》福紡控股（０８５０６）明日掛牌。該股於輝立暗盤收報
０﹒２０５元，較招股價０﹒２２元跌６﹒８％。以每手１２０００股計算，不計手續費，每股
蝕１８０元。
該股於耀才暗盤收報０﹒２１元，較招股價跌４﹒５５％。不計手續費，每手蝕１２０元。
（ｌｙ）
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