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即市新聞

03/01/2018 18:08

《小傳日記》魚缸高位要唞唞，有貨揸手唔使走？！

　　《小傳日記》香江魚缸噚日（２日）紅盤大豐收，缸友都大讚好意頭！花旗魚缸噚晚都一樣
咁開心，喺２０１８年開門紅，納指更突破七千點關口，高見７００６大升１０３點，創歷史新
高。
　　外圍一齊開Ｐａｒｔｙ，今朝香江當然延續升勢，一開場就踢起１４３點報３０６５８，最
多仲試過衝前２０９點，高見３０７２４點，再創逾十年高！不過，部分重磅藍戰士就要唞唞，
好似平保（０２３１８）就回返ＤＤ；而大象（００００５）同生發發（００３８８）都有少少
腳軟。大市下半場縮晒水，埋單升得４５點報３０５６０；國指就揚２０點報１２０８８。
　　事實上，魚缸噚日升得咁急，今日定一定都絕對合理。炒股不炒市之下，全日成交比噚日仲
多咗逾３巴仙，錄得超過１３０８億銀！
　
＊山頂開派對唞唞也陶醉，ＱＱ返來了靚仔多人追＊
　
　　股王ＱＱ（００７００）近日氣勢似乎返番來，賓架瑞信就維持「跑贏孖屐」評級，「他屐
」亦維持４６０銀不變。ＱＱ今朝再跳起逾２巴仙高見４２６﹒８銀，雖然之後回順番ＤＤ，但
最後都有１巴仙落袋，報４２２﹒２銀，表現都算唔錯啦。
　　恆安（０１０４４）就因為德銀上調投資評級，由「持有」升到「掃貨」，他屐由６８﹒５
銀大升到９７﹒２９銀，今日當堂開心飛起逾２巴仙，報８７﹒０５銀，希望之後可以收復返之
前連跌三日一共約４巴仙嘅跌幅啦。
　　德銀仲睇好埋神州錢莊，指神州金融去槓桿或持續一段較長時間，而「供給側」同國企改革
有助改善企業財政，咁樣不良貸款率可以減少，撥備撇銷以及資產回報壓力紓緩，所以睇好錢莊
，當中首選中行（０３９８８）同農行（０１２８８）。今日兩者都有１巴仙落袋，而近日強勢
嘅建行（００９３９）、工行（０１３９８）就一齊靠穩，前者報７﹒４１銀，後者報６﹒５銀

　
＊中行與農行德銀畀個讚，醫藥齊落鑊有貨認真盞＊
　
　　醫藥佬氣勢都唔弱，就好似金斯瑞（０１５４８）咁樣，午後升幅一度擴至兩成，高見
２６﹒８銀破頂。公司獲深Ａ嘅哈爾濱譽衡藥業（深：００２４３７）承擔癌症靶向免疫治療藥
嘅研發工作，刺激股價爆升２７巴仙，報２６﹒８銀。
　　之前打算分拆保健產品業務喺深交所上市嘅石藥（０１０９３），今日亦都跑起５巴仙，報
１７﹒２銀。中生製藥（０１１７７）上個月漲３６巴仙後，今日再飛起近１巴仙，報１３﹒９
銀，一度高見１４﹒３６銀插旗，正！
　
＊雄安股回勇缸邊鬥輕鬆，麥達斯暴漲忽然向上攻＊
　
　　一眾雄安概念水泥佬今日狀態大勇，當中潤泥（０１３１３）更係佼佼者，事關佢喺上年就
一直Ｋｅｅｐ住爆升，仲累升超過８２巴仙，勁！今日延續勢頭，全日急升逾４巴仙，報５﹒６
銀，日內仲曾經喺５﹒６３銀山上插旗，創四年新高，實在可喜可賀。
　　街坊金隅（０２００９）亦唔輸蝕，全日跟升逾８巴仙，埋單４﹒０９銀；當然唔少得仲有
龍頭一哥海螺（００９１４）喇，全日飛升近１巴仙，埋單３９﹒３銀。
　　另外，中建材（０３３２３）早前仲收到聯交所通知，獲得Ｈ股有條件上市批准，今日再跟
大隊中建材全日踢高咗約４巴仙，埋單７﹒６８銀。至於最終能否成事，就要密切留意最新動態
喇。
　
＊泊個大磚頭恆投高高收，半新丁湧上卻嫌升未夠＊
　
　　今日有幾隻股仔相當醒神，不得不提嘅就係麥達斯（０１０２１）。公司今早見過０﹒７４
銀上市低位；到中午出通告，話聯營南京中車，獲得三單地鐵列車供應嘅合同，總共２６﹒８億
人仔。消息公布後，麥達斯就嚟個「超級大翻身」，就一直爆升衝上去８﹒１銀山頂位，足足暴
漲超過９倍，亦成功浮番上水面（隻股２０１０年時以５﹒４３銀上市），真係要寫個「服」字
畀佢。雖然最終收市縮番好多亦潛番水，但都有逾４倍進帳，埋單報４﹒１８銀，相當厲害呀。
如果喺今日新低嗰陣沽咗貨嘅缸友，簡直可以體會到Ｊｏｅｙ首歌句歌詞「來回地獄又折返人間
」呀！
　　另一條魚毛，恆投證券（０１４７６）９個股東可能將公司近三成嘅內資股，賣畀中信國安
，涉資大嗱嗱９０億人仔架，恆投全日急急衝前，完場時飆高逾２９巴仙，埋單３﹒６３銀，勁

　　明星半新丁唞咗咁耐，今日亦重拾升勢。閱文（００７７２）上個月總共累跌約７巴仙之後
，如今有番Ｄ氣勢，收市時剷高近３巴仙，埋單８４﹒６銀，叻！街坊易鑫（０２８５８）亦圍
埋一齊開Ｐａｒｔｙ，全日踢高近９巴仙收６﹒９１銀添。仲有隻雷蛇（０１３３７），埋單升
６﹒２％。請請！
　
　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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