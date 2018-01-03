《小傳日記》魚缸高位要唞唞，有貨揸手唔使走？！

《小傳日記》香江魚缸噚日（２日）紅盤大豐收，缸友都大讚好意頭！花旗魚缸噚晚都一樣

咁開心，喺２０１８年開門紅，納指更突破七千點關口，高見７００６大升１０３點，創歷史新

高。

外圍一齊開Ｐａｒｔｙ，今朝香江當然延續升勢，一開場就踢起１４３點報３０６５８，最

多仲試過衝前２０９點，高見３０７２４點，再創逾十年高！不過，部分重磅藍戰士就要唞唞，

好似平保（０２３１８）就回返ＤＤ；而大象（００００５）同生發發（００３８８）都有少少

腳軟。大市下半場縮晒水，埋單升得４５點報３０５６０；國指就揚２０點報１２０８８。

事實上，魚缸噚日升得咁急，今日定一定都絕對合理。炒股不炒市之下，全日成交比噚日仲

多咗逾３巴仙，錄得超過１３０８億銀！



＊山頂開派對唞唞也陶醉，ＱＱ返來了靚仔多人追＊



股王ＱＱ（００７００）近日氣勢似乎返番來，賓架瑞信就維持「跑贏孖屐」評級，「他屐

」亦維持４６０銀不變。ＱＱ今朝再跳起逾２巴仙高見４２６﹒８銀，雖然之後回順番ＤＤ，但

最後都有１巴仙落袋，報４２２﹒２銀，表現都算唔錯啦。

恆安（０１０４４）就因為德銀上調投資評級，由「持有」升到「掃貨」，他屐由６８﹒５

銀大升到９７﹒２９銀，今日當堂開心飛起逾２巴仙，報８７﹒０５銀，希望之後可以收復返之

前連跌三日一共約４巴仙嘅跌幅啦。

德銀仲睇好埋神州錢莊，指神州金融去槓桿或持續一段較長時間，而「供給側」同國企改革

有助改善企業財政，咁樣不良貸款率可以減少，撥備撇銷以及資產回報壓力紓緩，所以睇好錢莊

，當中首選中行（０３９８８）同農行（０１２８８）。今日兩者都有１巴仙落袋，而近日強勢

嘅建行（００９３９）、工行（０１３９８）就一齊靠穩，前者報７﹒４１銀，後者報６﹒５銀

！



＊中行與農行德銀畀個讚，醫藥齊落鑊有貨認真盞＊



醫藥佬氣勢都唔弱，就好似金斯瑞（０１５４８）咁樣，午後升幅一度擴至兩成，高見

２６﹒８銀破頂。公司獲深Ａ嘅哈爾濱譽衡藥業（深：００２４３７）承擔癌症靶向免疫治療藥

嘅研發工作，刺激股價爆升２７巴仙，報２６﹒８銀。

之前打算分拆保健產品業務喺深交所上市嘅石藥（０１０９３），今日亦都跑起５巴仙，報

１７﹒２銀。中生製藥（０１１７７）上個月漲３６巴仙後，今日再飛起近１巴仙，報１３﹒９

銀，一度高見１４﹒３６銀插旗，正！



＊雄安股回勇缸邊鬥輕鬆，麥達斯暴漲忽然向上攻＊



一眾雄安概念水泥佬今日狀態大勇，當中潤泥（０１３１３）更係佼佼者，事關佢喺上年就

一直Ｋｅｅｐ住爆升，仲累升超過８２巴仙，勁！今日延續勢頭，全日急升逾４巴仙，報５﹒６

銀，日內仲曾經喺５﹒６３銀山上插旗，創四年新高，實在可喜可賀。

街坊金隅（０２００９）亦唔輸蝕，全日跟升逾８巴仙，埋單４﹒０９銀；當然唔少得仲有

龍頭一哥海螺（００９１４）喇，全日飛升近１巴仙，埋單３９﹒３銀。

另外，中建材（０３３２３）早前仲收到聯交所通知，獲得Ｈ股有條件上市批准，今日再跟

大隊中建材全日踢高咗約４巴仙，埋單７﹒６８銀。至於最終能否成事，就要密切留意最新動態

喇。



＊泊個大磚頭恆投高高收，半新丁湧上卻嫌升未夠＊



今日有幾隻股仔相當醒神，不得不提嘅就係麥達斯（０１０２１）。公司今早見過０﹒７４

銀上市低位；到中午出通告，話聯營南京中車，獲得三單地鐵列車供應嘅合同，總共２６﹒８億

人仔。消息公布後，麥達斯就嚟個「超級大翻身」，就一直爆升衝上去８﹒１銀山頂位，足足暴

漲超過９倍，亦成功浮番上水面（隻股２０１０年時以５﹒４３銀上市），真係要寫個「服」字

畀佢。雖然最終收市縮番好多亦潛番水，但都有逾４倍進帳，埋單報４﹒１８銀，相當厲害呀。

如果喺今日新低嗰陣沽咗貨嘅缸友，簡直可以體會到Ｊｏｅｙ首歌句歌詞「來回地獄又折返人間

」呀！

另一條魚毛，恆投證券（０１４７６）９個股東可能將公司近三成嘅內資股，賣畀中信國安

，涉資大嗱嗱９０億人仔架，恆投全日急急衝前，完場時飆高逾２９巴仙，埋單３﹒６３銀，勁

！

明星半新丁唞咗咁耐，今日亦重拾升勢。閱文（００７７２）上個月總共累跌約７巴仙之後

，如今有番Ｄ氣勢，收市時剷高近３巴仙，埋單８４﹒６銀，叻！街坊易鑫（０２８５８）亦圍

埋一齊開Ｐａｒｔｙ，全日踢高近９巴仙收６﹒９１銀添。仲有隻雷蛇（０１３３７），埋單升

６﹒２％。請請！



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