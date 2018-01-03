港股反覆上升４５點收３０５６０，成交１３０８億元

《經濟通通訊社３日專訊》美指隔晚（２日）造好，納指突破七千點關口，收報７００６點

創收市新高。港股隨外圍高開１４３點報３０６５８，其後騰訊（００７００）走高及多隻內房

股抽升下，刺激港股升幅曾一度擴大至２０９點高見３０７２４點，再創出逾十年高位，惟午後

平保（０２３１８）等藍籌股偏軟下，拖累港股曾倒跌５８點低見３０４５６點，尾段重拾升勢

。最終恆指收報３０５６０點，漲４５點或０﹒１５％。港股連升七日，累漲１３２６點或

４﹒５４％。主板成交１３０８﹒３２億元，比上日增加約３％。

滬指報３３６９點漲２０點或０﹒６２％；國指報１２０８８點升２０點或０﹒１７％。



＊騰訊升幅收窄僅升１％，舜宇瑞聲齊齊造好＊



騰訊跟隨美國科技股走高，並獲瑞信維持目標價４６０元，今早曾高見４２６﹒８０元，惟

午後偏軟令升幅收窄，全日僅升１﹒０５％，報４２２﹒２元。

手機設備股同樣造好，舜宇（０２３８２）全日微升０﹒３７％，報１０９﹒５元；瑞聲

（０２０１８）漲１﹒８％，報１５２﹒５元。兩股於開市不久曾升逾５％。

其他藍籌股方面，匯控（００００５）微跌０﹒４３％，報８０﹒９５元；港交所

（００３８８）軟０﹒４％，報２４９﹒２元；友邦（０１２９９）僅升０﹒６７％，報

６８﹒１元；平保（０２３１８）跌１﹒４１％，報８３﹒８元。

旺旺（００１５１）挫１﹒７１％，報６﹒３２元，為表現最差恆指成分股。



＊吉利獲高盛唱好，麥達斯大翻身暴漲逾４倍＊



萬洲國際（００２８８）獲美銀美林唱好，並將其目標價升至１０﹒２元，全日漲

２﹒２２％，報９﹒２元。

吉利（００１７５）早前獲多間大行唱好，其中大行高盛維持「買入」評價，目標價由

３１﹒３元升至３１﹒４４元，全日升３﹒６６％，報２８﹒３５元，為全日表現最佳藍籌股；

長汽（０２３３３）亦揚０﹒５２％，報９﹒６５元。

部分醫藥股力見追捧，中生製藥（０１１７７）高見１４﹒３６元再創上市新高，午後升幅

收窄，僅微升０﹒７２％收１３﹒９元；金斯瑞（０１５４８）獲深Ａ譽衡藥業委託研發癌症藥

物，飆２６﹒７１％，報２６﹒８元，盤中見２６﹒８元創新高。

麥達斯（０１０２１）今日低見０﹒７４元上市新低，但午後倒升，更一度高見８﹒１元創

上市新高，該股全日收市仍暴漲４３５﹒９％，報４﹒１８元。麥達斯今日中午發公告，指聯營

南京中車獲三單地鐵列車合同，涉２６﹒８億人幣。（ｇｖ）

