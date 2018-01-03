《經濟通通訊社３日專訊》退休警司朱經緯涉嫌２０１４年佔領運動期間，在旺角以警棍
襲擊途人，被控一項襲擊致造成身體傷害罪，早前被判罪成。東區裁判法院今日判朱經緯即時入
獄３個月，但批准以５萬元保釋等候上訴。（ｃｗ）（ｚｚ）
03/01/2018 12:13
【香港政情】朱經緯襲擊途人罪成被判即時入獄３個月，准保釋上訴
《經濟通通訊社３日專訊》退休警司朱經緯涉嫌２０１４年佔領運動期間，在旺角以警棍
襲擊途人，被控一項襲擊致造成身體傷害罪，早前被判罪成。東區裁判法院今日判朱經緯即時入
獄３個月，但批准以５萬元保釋等候上訴。（ｃｗ）（ｚｚ）
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