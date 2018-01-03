【海航動向】傳海航旗下互聯網金融平台部分產品未能按期兌付

《經濟通通訊社３日專訊》外電引述據知情人士透露，通過海航集團旗下一個Ｐ２Ｐ貸款平

台出售的部分投資產品，發生了未能按時兌付給投資者的情況。

報道指，雖然產品細節不得而知，且這些產品是否由海航集團發行也不清楚，但是海航集團

旗下子公司之前確實曾使用「聚寶匯」募集過影子銀行貸款。消息人士稱，延期兌付的情況始於

去年１１月份；其中一部分後來獲得了兌付，另外一些則沒有獲得兌付。（ｃｌ）（ｚｚ）

