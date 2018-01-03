《日入而息》新意網奪荃灣地呎價新高，港股七連升，朱經緯判入獄

《今天重點》﹡新意網（０８００８）以７﹒２６億奪荃灣馬角街工業地，呎價創新高；測

量師指荃灣工業地中標價符預期，料拆售呎價逾１萬

﹡港元一個月拆息跌至１﹒１２厘，創九年來最大跌幅

﹡本港１１月零售業總銷貨值升７﹒５％，高於市場預期

﹡耀才指希瑪眼科頂頭搥飛近８０張，孖展額達４０億

﹡朱經緯襲擊途人罪成被判即時入獄３個月，准保釋上訴



《即日市況》﹡港股反覆上升４５點收３０５６０，成交１３０８億元



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒６２％，兩市成交增近兩成至逾五千億



《美元匯價》﹡美元候高位沽出；歐元最新報１﹒２０１９╱２１，日圓最新報

１１２﹒２２╱２５



《公司資訊》﹡晉安實業（０２２９２）不排除日後派息，目前集中本地物業投資機會

﹡檳傑科達（０１６６５）於港上市冀擴展大中華區，將增聘工程人員；檳傑

科達入場費約４４４４元，料本月１９日掛牌

﹡新地（０００１６）旗下馬鞍山「雲海」開價每呎萬七，折實入場價６２４

萬起；新地雲海折實呎價１﹒７萬，高鄰近二手盤至少１１％

﹡Ｇ﹒Ａ﹒控股（０８１２６）轉主板申請自動失效

﹡阜博集團（０３７３８）公開發售超購約５倍，一手中籤率３０％

﹡威揚酒業（０８５０９）配售已超額認購１５％

﹡莊皇集團（０８５０１）獲超購７﹒５６倍，一手中籤率４０％

﹡福紡控股（０８５０６）超購１１４倍，認購一手必中

﹡中國山東高速金融（００４１２）收購及認購鯤鵬合共６０％股份

﹡報道稱康宏客戶保險資產沒被挪用

﹡中綠（００９０４）被入稟，求頒令康宏配售無效

﹡珀麗酒店（０１１８９）終止參與收購珠海立洲度假酒店權益

﹡國銀租賃（０１６０６）與瀋陽機床合作設備租賃業務

﹡康達（０６１３６）截至１２月底已簽合同污水處理規模按年增２２％

﹡麥達斯（０１０２１）聯營獲三單地鐵列車合同，涉２６﹒８億元人民幣

﹡壹傳媒（００２８２）出售雜誌業務預期今日完成

﹡渣打（０２８８８）委任歐兆倫出任大中華及北亞地區環球銀行主管

﹡葉氏化工（００４０８）向多樂士收購於「駱駝漆」品牌

﹡嘉能可（００８０５）於多個恆生指數系列被剔除，下周四起生效

﹡新意網（０８００８）以７﹒２６億奪荃灣馬角街工業地，呎價創新高

﹡君陽金融（００３９７）附屬被提訴訟，涉康宏配售股份

﹡先施（００２４４）符耀昌已提請辭任執行董事及首席財務官

﹡耀才（０１４２８）表示希瑪眼科（０３３０９）頂頭搥飛近８０張，孖展

額達４０億

﹡信德集團（００２４２）藉合營投資醫療保健項目，將擁三成股權

﹡資本策略（００４９７）料今年樓市表現好過去年，看好豪宅及上車盤



《國企紅籌》﹡中鐵（００３９０）中標多項工程，涉資逾３８９億元人民幣

﹡民航信息（００６９６）與附屬訂多份機場項目分包協議

﹡江西銅（００３５８）轉讓２４億元委託應收帳款予信達上海

﹡重鋼（０１０５３）Ａ股復牌，料重整計劃淨收益２０億

﹡海通證券（０６８３７）獲准發行最多２００億元人民幣公司債券

﹡恆天立信（００６４１）授出７０００萬元人民幣委託貸款

﹡中國電力（０２３８０）訂承包合同，涉６０８４萬元

﹡兗州煤（０１１７１）將５﹒２億股Ａ股解除質押



《神州民企》﹡首控集團（０１２６９）售澳洲教育公司股份，料蝕１１８萬澳元

﹡力高地產（０１６２２）去年合約銷售１３２億元人民幣增三成

﹡騰訊（００７００）獲基金第三方銷售牌照，布局互聯網金融再進一步

﹡禹洲地產（０１６２８）去年１２月銷售額升１﹒２倍至近３６億元人民幣

﹡紫金（０２８９９）子公司出售股票套現逾２億元人民幣



《中國要聞》﹡人社部官員表示養老金投資或新增四省，資金約１５００億元

﹡首條自動駕駛中低速磁懸浮線開通，中國通號研發

﹡財政部表示境外所得稅綜合抵免法將降低企業稅負

﹡螞蟻金服與速匯金宣布終止合併

﹡中保監提醒消費者選購「開門紅」保險產品慎防風險

﹡專家料嚴審關口推前到保薦機構成新股發審「常態」

﹡中紀委表示陝西副省長馮新柱涉嚴重違紀受查

﹡中國汽車經銷商庫存預警指數１２月降至４７﹒７％

﹡工行濰坊分行因不履判決償還墊款，遭列失信被執行人

﹡調查指７天期逆回購利率今年料上調３次至２﹒６５％

﹡中國石化集團首個地熱技術標準通過審查

﹡國家能源局押後分布式發電市場化交易試點啟動日期

﹡巴基斯坦央行批准使用人民幣進行中巴雙邊貿易結算

﹡證券時報表示勿讓人幣升值預期過度膨脹，人行須釋信號

﹡上海首套房貸利率分化，最高上浮１５％最低九折

﹡人行連續第八日暫停逆回購操作，淨回籠９００億

﹡官媒表示比特幣「優勢」只是投機幌子，警惕未來走勢

﹡中核、中核建、國家電投掌門互換，巨頭重組話題重燃

﹡環渤海動力煤價指數按周每噸升１元，報５７８元人民幣

﹡北京商務委表示北京連鎖便利店３年內將達３０００家

﹡天津表示今年首季完成１０間國企混改，全年完成２２間

﹡工信部表示繼續推進鋼鐵去產能及鋼鐵工業轉型升級

﹡外交部表示冀美方能為中國企業提供公平且可預見的環境

﹡伊利股份表示不再參與澳洲ＭＧ公司戰略發展計劃

﹡東方明珠與聯通戰略結盟，未來或展開資本層面合作



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％重上１０８００點，再創逾一個月高



《其他消息》﹡朱經緯襲擊途人罪成被判即時入獄３個月，准保釋上訴

﹡朱經緯判監，事主鄭仲恆指挽回市民信心；員佐級協會稱打擊士氣

﹡葉劉淑儀指朱經緯案判刑合理

﹡兩個房協資助房屋項目今抽籤，明公布結果下月底揀樓

﹡本港１２月住宅樓宇買賣合約總值５２０億元，按月跌３﹒５％；本港１１

月零售業總銷貨值升７﹒５％，高於市場預期

﹡深股通額度全日用１９﹒４億元；滬股通額度全日用２７億元

﹡南商推稅貸計劃，年利率２﹒１８％月息低至９﹒５４元

﹡新任中大校長段崇智稱捍衛言論自由同時亦要尊重他人意見

﹡Ｐｏｋｅｍｏｎ ＧＯ計劃夥網易攻華

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