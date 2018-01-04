《日出而作》美三股指破頂，油價升２％，儲局多數委員撐漸進加息

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４９２２．６８ 升 ９８．６７點╱０．４０％
標普５００ ２７１３．０６ 升 １７．２５點╱０．６４％
納斯達克 ７０６５．５３ 升 ５８．６３點╱０．８４％
倫敦富時１００ ７６７１．１１ 升 ２３．０１點╱０．３０％
法蘭克福ＤＡＸ １２９７８．２１ 升 １０６．８２點╱０．８３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３３１．２８ 升 ４２．６８點╱０．８１％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．６２，歐元兌美元１．２０１１
《最新資訊》﹡陳帆：高鐵一地兩檢，有信心第三季實施
﹡特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３交付量遜色兼再推遲產量目標
﹡美國１１月建築開支上升０﹒８％，創紀錄新高
﹡美國１２月ＩＳＭ製造業指數升至５９﹒７，勝預期
﹡儲局會議記錄：委員支持逐步加息，惟加息次數有分歧
﹡消息指人行２２日起延長大額支付系統運行時間
﹡利嘉閣加人加舖，冀增至２８０分行
﹡嘉里（００６８３）何文田皓畋加推１４３伙，最高提價３７％
﹡伊朗示威持續油價漲約２％，金價從高位回落
﹡報道指同業存單備案新規趨嚴，今年發行額度勢縮水
﹡美國斥巴基斯坦反恐不力，停２０億元援助
﹡晶片股強勢標指破２７００點大關，美債收益率持平
﹡聯儲局會議紀錄顯示今年或加息數次，美元反彈
﹡協鑫新能源（００４５１）料去年光伏業務多賺１﹒７５倍
﹡瑞強（０８４２７）料中期盈轉虧約５３２萬元
﹡中國基建港口（０８２３３）轉板上市申請逾期失效，擬續申請
﹡凌銳（００７８４）獲３億元觀塘住宅建築合約
﹡壹傳媒（００２８２）完成出售香港雜誌業務
﹡新意網（０８００８）以７﹒２６億投得荃灣馬角街工業土地
﹡萬科（０２２０２）去年銷售５２９９億人幣，增４５％
《神州民企》﹡匯銀智慧社區（０１２８０）折讓近３１％配股，淨籌２﹒３９億元
《中國要聞》﹡李克強：進一步優化營商環境，大力推動降電價
﹡上交所：刨根問底為今年監管重點，繼續穿透式監管
﹡上海擬年內全市普及公交車「掃碼乘車」
﹡中共上海三中全會提出今年全面深化自貿區建設
﹡傳「滬倫通」模式將異於「滬港通」、年內通車可期